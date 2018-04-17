Жак Вильнев: «Хэмилтон и „Мерседес“ в кризисе»

Бывший пилот «Формулы-1», чемпион 1997 года Жак Вильнев отметил, что гонщик «Мерседеса» Льюис Хэмилтон выступает не очень удачно, потому что пребывает в кризисе. По словам канадца, в не лучшей форме находится вся немецкая команда.

— Хэмилтон находится в кризисе и теряет очки. Впрочем, мне кажется, что кризис касается всей команды «Мерседес». Им приходится делать ставку на Боттаса, а финн не может бороться за титул, — цитирует Sky Italia Вильнева. — После впечатляющего выступления в квалификации в Мельбурне (Хэмилтон завоевал поул. — Прим. «СЭ») Льюис больше не может добиться максимума от этой машины, что вызывает беспокойство. В прошлом мы видели, что в сложной ситуации Льюис проигрывает, теряет позиции и словно засыпает — он перестает быть агрессивным гонщиком. Посмотрим, когда он проснется и произойдет ли это вообще.