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Жак Вильнев: «Хэмилтон и „Мерседес“ в кризисе»
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Жак Вильнев: «Хэмилтон и „Мерседес“ в кризисе» 

Спорт-Экспресс 1 час назад
Фото: F1News.ru
Бывший пилот «Формулы-1», чемпион 1997 года Жак Вильнев отметил, что гонщик «Мерседеса» Льюис Хэмилтон выступает не очень удачно, потому что пребывает в кризисе. По словам канадца, в не лучшей форме находится вся немецкая команда.
— Хэмилтон находится в кризисе и теряет очки. Впрочем, мне кажется, что кризис касается всей команды «Мерседес». Им приходится делать ставку на Боттаса, а финн не может бороться за титул, — цитирует Sky Italia Вильнева. — После впечатляющего выступления в квалификации в Мельбурне (Хэмилтон завоевал поул. — Прим. «СЭ») Льюис больше не может добиться максимума от этой машины, что вызывает беспокойство. В прошлом мы видели, что в сложной ситуации Льюис проигрывает, теряет позиции и словно засыпает — он перестает быть агрессивным гонщиком. Посмотрим, когда он проснется и произойдет ли это вообще.
В трех первых гонках сезона Хэмилтон не выиграл ни разу, при этом в личном зачете британец идет на втором месте, отставая от лидирующего Себастьяна Феттеля на девять очков.
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