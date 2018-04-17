Экс-пилот «Феррари» перенёс операцию по удалению опухоли

Экс-пилот «Феррари» рассказал, что перенёс операцию по удалению опухоли

Двукратный вице-чемпион «Формулы-1» экс-пилот команды «Феррари» Рубенс Барикелло рассказал, что перенёс операцию по удалению опухоли.

«После проблем со здоровьем зимой я проходил много обследований — вся моя семья, отец, мать, все интересовались моим состоянием. Затем на осмотре у меня нашли опухоль на шее. Я не стал тянуть с её удалением — опухоль доброкачественная, но она росла. Я не хотел переживать об этом за рулём», — приводит слова Барикелло Motorsport.

Он отметил, что причиной, из-за которой он изначально попал в больницу, был инсульт.

«Врачи мне сказали, что лишь 14% людей в подобных случаях выписываются так, как тогда выписали меня. У остальных есть последствия, которые могут закончиться смертью или вызвать осложнения», — добавил 45-летний бразилец.

После ухода из «Формулы-1» Барикело выступает на родине в чемпионе по гонкам на сток-карах.

Ранее сообщалось, что глава «Феррари» в очередной раз пригрозил уходом команды из «Формулы-1».