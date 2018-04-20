Ромен Грожан: «Ограничение бюджетов команд „Формулы-1“ может сработать»

Пилот «Хаас» Ромен Грожан высказал мнение, что введение потолка бюджетов команд пойдет на пользу зрелищности и конкуренции в «Формуле-1». По словам француза, в этом плане надо ориентироваться на чемпионат по шоссейно-кольцевым гонкам МотоGP.

Ранее компания Liberty Media предложила ввести в «Формуле-1» некоторые изменения, в том числе ограничив годовой бюджет команд до 150 миллионов евро.