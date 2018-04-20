Ромен Грожан: «Ограничение бюджетов команд „Формулы-1“ может сработать» 

Пилот «Хаас» Ромен Грожан высказал мнение, что введение потолка бюджетов команд пойдет на пользу зрелищности и конкуренции в «Формуле-1». По словам француза, в этом плане надо ориентироваться на чемпионат по шоссейно-кольцевым гонкам МотоGP.
Ранее компания Liberty Media предложила ввести в «Формуле-1» некоторые изменения, в том числе ограничив годовой бюджет команд до 150 миллионов евро.
— Идея ограничения бюджетов может сработать. Мне нравится смотреть гонки MotoGP, и если вы взглянете на таблицу личного зачета, то увидите на первой строчке Кэла Кратчлоу, а на третьей Йоана Зарко. Это невероятно, но в каждой гонке там может быть свой победитель. И вы смотрите ее, понимая, что возможен сюрприз, — приводит Globoesporte слова Грожана. — Мне хотелось бы видеть такое и в «Формуле-1» — в одной гонке побеждает «Мерседес», в следующей — "Феррари", затем «Ред Булл», «Форс Индия», возможно, «Хаас». Должно быть так же, как в 2012-м, когда в семи первых гонках было семь победителей. Когда вы не знаете, кто победит, это здорово повышает зрелищность. Вам хочется посмотреть такую гонку, поскольку борьба продолжается до последнего круга.