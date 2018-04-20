Ещё
«Уильямс» закончил 2017 год с прибылью 18,3 млн евро
Далее:
Читайте также:
Ещё

«Уильямс» закончил 2017 год с прибылью 18,3 млн евро 

Чемпионат.com 2 часа назад
Британская гоночная команда «Уильямс» закончила 2017 год с прибылью 18,3 млн евро, сообщил коллектив в финансовом отчёте.
При этом в отчётности учитываются показатели обеих компаний, входящих в структуру «Уильямса» — непосредственно гоночный коллектив Williams Grand Prix Engineering Limited и инжиниринговая фирма Williams Advanced Engineering Limited.
Команда получила прибыль больше, чем в 2016 году, и также выросли показатели инжиниринговой структуры — её прибыль в 2017-м составила 5,7 млн евро.
Исполнительный директор «Уильямса» Майк О'Дрисколл отметил, что команда рассчитывает на шаги от руководства Формулы-1 по сокращению бюджетов и верит в собственный прогресс по ходу сезона-2018, поскольку прибыль команды в два последних года во многом объяснялась пятым местом в Кубке конструкторов и финансовыми выплатами за это.
Чемпионат.com: последние новости
«Пирелли» определилась с шинами на этап во Франции Квят отработает на шинных тестах за рулём «Феррари» 20 апреля Александер Росси выиграл этап IndyCar в Лонг-Бич и вышел в лидеры чемпионата
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Украина поставила условие арбитру из Крыма68
FA присоединилась к бойкому ЧМ-20185
«Очнулась у врача»: гимнастку изнасиловали сотни раз138
«Арсенал» останется без главного тренера
«Овечкина лучше не злить»1
Видео
03:14
Овечкин на грани катастрофы
Хоккей
04:03
Обыски в биатлоне: Родченков винит Россию
Биатлон Статьи
00:21
Винер-Усманова учила Мамун спать с любимым
Летние виды спорта Футбол
10:38
FA присоединилась к бойкому ЧМ-2018
Футбол
00:37
Украина поставила условие арбитру из Крыма
Футбол В мире
03:02
«Очнулась у врача»: гимнастку изнасиловали сотни раз
Летние виды спорта Статьи
06:30
Серебряная призерка Олимпиады рассказала о страшной травме
Фигурное катание
01:27
Российский футболист выбрал учебу в школе вместо сборной
Футбол
00:46
Болельщики ЦСКА напали на фанатов «Спартака»
Футбол
04:28
Биатлонистка рассказала о сексе с 12-летним
Биатлон
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение