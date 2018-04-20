«Уильямс» закончил 2017 год с прибылью 18,3 млн евро

Британская гоночная команда «Уильямс» закончила 2017 год с прибылью 18,3 млн евро, сообщил коллектив в финансовом отчёте.

При этом в отчётности учитываются показатели обеих компаний, входящих в структуру «Уильямса» — непосредственно гоночный коллектив Williams Grand Prix Engineering Limited и инжиниринговая фирма Williams Advanced Engineering Limited.

Команда получила прибыль больше, чем в 2016 году, и также выросли показатели инжиниринговой структуры — её прибыль в 2017-м составила 5,7 млн евро.

Исполнительный директор «Уильямса» Майк О'Дрисколл отметил, что команда рассчитывает на шаги от руководства Формулы-1 по сокращению бюджетов и верит в собственный прогресс по ходу сезона-2018, поскольку прибыль команды в два последних года во многом объяснялась пятым местом в Кубке конструкторов и финансовыми выплатами за это.