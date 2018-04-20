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«Пирелли» определилась с шинами на этап во Франции
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«Пирелли» определилась с шинами на этап во Франции 

Чемпионат.com 1 час назад
Итальянская шинная компания «Пирелли», являющаяся монопольным поставщиком покрышек для Формулы-1, определилась с выбором шин для Гран-при Франции 22-24 июня.
На трассе «Поль-Рикар» командам будут доступны покрышки «софт» и «суперсофт», а в квалификации можно будет использовать также и резину «ультрасофт».
Напомним, что в 2018 году гонка во Франции вернётся в календарь Формулы-1 после многолетнего перерыва, а для трассы «Поль-Рикар» это будет дебют в качестве автодрома, принимающего гонку чемпионата мира.
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