«Пирелли» определилась с шинами на этап во Франции

Итальянская шинная компания «Пирелли», являющаяся монопольным поставщиком покрышек для Формулы-1, определилась с выбором шин для Гран-при Франции 22-24 июня.

На трассе «Поль-Рикар» командам будут доступны покрышки «софт» и «суперсофт», а в квалификации можно будет использовать также и резину «ультрасофт».

Напомним, что в 2018 году гонка во Франции вернётся в календарь Формулы-1 после многолетнего перерыва, а для трассы «Поль-Рикар» это будет дебют в качестве автодрома, принимающего гонку чемпионата мира.