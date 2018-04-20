Первые тесты Квята за рулем болида «Феррари». Фото

В сети появились фотографии российского пилота «Феррари» Даниила Квята, который впервые сел за руль болида команды во время тестов резины «Пирелли» на автодроме Фиорано. Бывший гонщик «Торо Россо» и «Ред Булла» в январе этого года подписал контракт с итальянской конюшней, став гонщиком развития.

Напомним, производитель резины имеет право на 25 тестовых дней по ходу сезона. При этом компания обязана равномерно распределить их между командами. После «Феррари» в тестах резины в мае будут участвовать «Макларен» и «Хаас».

Daniil driving the Ferrari SF71H at Fiorano today 🙂 pic.twitter.com/OzrduRQy9n

— Gianluca D'Alessandro (@Gianludale27) 20 апреля 2018 г.