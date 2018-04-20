Гонщик Квят станет участником благотворительного футбольного матча 

Российский пилот по развитию команды "Феррари" Даниил Квят сыграет в благотворительном футбольном матче с участием гонщиков «Формулы-1», сообщает "Советский спорт".
По информации Autobahn, мероприятие состоится накануне Гран-при Монако.
Помимо Квята в матче сыграют известные гонщики «Формулы-1» Роберт Кубица, Джанкарло Физикелла, Фелипе Масса и Мика Хаккинен, а также боевые пилоты Макс Ферстаппен, Стоффель Вандорн, Себастьян Феттель, Фернандо Алонсо, Эстебан Окон, Даниэль Риккардо, Серхио Перес, Карлос Сайнс, Нико Хюлкенберг, Валттери Боттас, Шарль Леклер и Маркус Эрикссон.
Благотворительный матч состоится 22 мая. Гран-при Монако пройдет с 24 по 27 мая.
Ранее сообщалось, что одна из трибун автодрома Сочи названа в честь Квята.