Гонщик Квят станет участником благотворительного футбольного матча

По информации Autobahn, мероприятие состоится накануне Гран-при Монако.

Благотворительный матч состоится 22 мая. Гран-при Монако пройдет с 24 по 27 мая.

Ранее сообщалось, что одна из трибун автодрома Сочи названа в честь Квята.