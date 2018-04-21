Пилот команды «Феррари» Квят не будет выступать в гонках WEC в нынешнем сезоне

ТАСС , 21 апреля. Российский пилот по развитию команды чемпионата мира в классе машин «Формула-1» Даниил Квят не будет выступать в гонках на выносливость (WEC) в нынешнем сезоне. Об этом сообщает портал F1i.

Ранее телеканал ESPN сообщил, что команда SMP Racing намерена пригласить Квята для участия в гонках на выносливость (WEC). По мнению новозеландца Брендона Хартли, перешедшего из WEC в «Торо Россо», участие в гонках на выносливость помогло бы россиянину вернуться в «Формулу-1».

"Сейчас Квят не будет выступать в гонках, — сообщили в пресс-службе «Феррари». — Он полностью сосредоточен на своей работе с командой и продолжит выполнять ее до дальнейших распоряжений".