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Пилот команды «Феррари» Квят не будет выступать в гонках WEC в нынешнем сезоне
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Пилот команды «Феррари» Квят не будет выступать в гонках WEC в нынешнем сезоне 

ТАСС 1 час назад
Фото: ТАСС
ТАСС, 21 апреля. Российский пилот по развитию команды чемпионата мира в классе машин «Формула-1» Даниил Квят не будет выступать в гонках на выносливость (WEC) в нынешнем сезоне. Об этом сообщает портал F1i.
Ранее телеканал ESPN сообщил, что команда SMP Racing намерена пригласить Квята для участия в гонках на выносливость (WEC). По мнению новозеландца Брендона Хартли, перешедшего из WEC в «Торо Россо», участие в гонках на выносливость помогло бы россиянину вернуться в «Формулу-1».
"Сейчас Квят не будет выступать в гонках, — сообщили в пресс-службе «Феррари». — Он полностью сосредоточен на своей работе с командой и продолжит выполнять ее до дальнейших распоряжений".
В прошлом сезоне Квят выступал в «Формуле-1» за «Торо Россо» (младшая команда «Ред Булл»), провел 15 гонок, набрав пять очков. После Гран-при США «Ред Булл» расторг контракт с россиянином. В январе стало известно, что российский гонщик стал пилотом по развитию "Феррари".
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