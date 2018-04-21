Ромен Грожан: «Трасса в Баку отличается от всех остальных» 

Пилот «Хаас» Ромен Грожан рассказал, что на «Гран-при Азербайджана» стоит ожидать увлекательной гонки. По словам француза, трасса в Баку сильно отличается от любой другой, и на ней могут произойти любые сюрпризы.
— Трасса в Баку определенно отличается от всех остальных. Там очень длинный прямой отрезок, где все зависит от максимальной скорости машины, а когда ты едешь по извилистой части кольца, которая петляет вокруг крепости, нужен хороший баланс. Так что будет интересно, — цитирует F1News Грожана. — В прошлом году в Баку мы выступили не очень хорошо, и теперь хочется посмотреть, какого прогресса добилась команда. Вообще «Гран-при Азербайджана» проходит весьма увлекательно, поскольку на трассе может происходить множество событий. Всегда могут представиться хорошие возможности, так что постараемся ими воспользоваться.
Этап «Формулы-1» проводится в Баку с 2016 года. Первую гонку выиграл Нико Росберг из команды «Мерседес», в 2017-м победу праздновал Даниэль Риккьярдо из «Ред Булла».
"Гран-при Азербаджана" пройдет 27-29 апреля.