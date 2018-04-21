Ромен Грожан: «Трасса в Баку отличается от всех остальных» 

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"Феррари" не разрешила Квяту участвовать в гонках WEC

Квят на "Феррари" будет тестировать дождевую резину

Сергей Сироткин: "Любая ошибка на трассе в Баку приводит к столкновению или потере времени"