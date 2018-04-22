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Франкитти: квалификации Штайнера хватает только на дезинформирующие комментарии
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Франкитти: квалификации Штайнера хватает только на дезинформирующие комментарии 

Чемпионат.com 51 минуту назад
Четырёхкратный чемпион серии IndyCar Дарио Франкитти ответил на недавние высказывания главы «Хааса» Гюнтера Штайнера, который предостерёг руководство Формулы-1 от перехода на единое шасси. По словам функционера, в этом случае чемпионат станет напоминать IndyCar и будет «оболванен».
«Действительно, кому интересно смотреть чемпионат с обгонами, в которой к тому же уровень пилотов делает разницу? Между определёнными специальными частями и оболваниванием есть большая разница. В любом случае, разве не машина «Хааса» спроектирована другими людьми? Похоже, что квалификации Штайнера хватает лишь только на то, чтобы делать дезинформирующие комментарии», — написал Франкитти на своей официальной странице в «Твиттере».
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