Франкитти: квалификации Штайнера хватает только на дезинформирующие комментарии

Четырёхкратный чемпион серии IndyCar Дарио Франкитти ответил на недавние высказывания главы «Хааса» Гюнтера Штайнера , который предостерёг руководство Формулы-1 от перехода на единое шасси. По словам функционера, в этом случае чемпионат станет напоминать IndyCar и будет «оболванен».

«Действительно, кому интересно смотреть чемпионат с обгонами, в которой к тому же уровень пилотов делает разницу? Между определёнными специальными частями и оболваниванием есть большая разница. В любом случае, разве не машина «Хааса» спроектирована другими людьми? Похоже, что квалификации Штайнера хватает лишь только на то, чтобы делать дезинформирующие комментарии», — написал Франкитти на своей официальной странице в «Твиттере».