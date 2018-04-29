Гран-при Азербайджана: Хэмилтон выиграл, Сироткин — сошёл

Полтора сейфти-кара, множество аварий и неожиданная победа действующего чемпиона — Гран-при Азербайджана получился ещё круче.

Сейфти-кар на первом круге

Первые повороты гонки прошли достаточно спокойно: «Мерседесы» ничего не смогли противопоставить поулу Феттеля и немец повёл гонку. Риккардо и Ферстаппен сохранили за собой четвёртую и пятую позиции, а вот Кими Райкконен спустя несколько поворотов пропустил Эстебана Окона. Финн старался поскорее контратаковать и в следующий момент отправил соперника в стену — с развороченной задней подвеской Окон так и остался в отбойнике.

В том же повороте с пробитой шиной мгновение спустя припарковался «Уильямс» Сергея Сироткина . Россиянин в три ряда боролся с Фернандо Алонсо Нико Хюлькенбергом и оказался зажат между двумя болидами. «Что за тупица! Мы шли бок о бок, а он закрыл дверь! — возмущался по пути на пит-лейн за новым носовым обтекателем испанец, не знавший, что деваться Сироткину было некуда. — Невероятно глупо!». Алонсо продолжил гонку, но после внепланового пит-стопа замкнул пелотон. Сироткин и Окон остались обсуждать старт у отбойника трассы — в столь многообещающий уик-энд «Уильямс» и «Форс Индия» сразу потеряли по одной машине. Гонка продолжилась позади автомобиля безопасности.

Рестарт дали на шестом круге: Феттель, Хэмилтон и Боттас сохранили места в первой тройке, в то время как Риккардо с Ферстаппеном начали бодаться друг с другом и выпустили вперёд Карлоса Сайнса. Макс, казалось, быстро контратаковал «Рено», однако испанец не отставал и спустя пару кругов вновь обогнал Ферстаппена. Более того, на седьмое место к этому моменту прорвался Нико Хюлькенберг — немец быстро прошёл Даниэля Риккардо и сам принялся прессинговать Макса. К десятому кругу обе «Рено» оказались впереди «Ред Булл». Увы, радовались в боксах «Рено» недолго — на 11-м круге Нико Хюлькенберг врезался задней частью машины в стену и повредил подвеску.

Позади вновь закипела борьба между пилотами «Ред Булл» — у Ферстаппена начались проблемы с батареей, однако напарника голландец пропускать не собирался. Вскоре Риккардо сам увидел возможность для атаки и даже вышел вперёд, но Макс сопротивлялся до последнего и между болидами в итоге произошёл контакт. Ферстаппен, тем не менее, отбил свою пятую позицию, а Риккардо пришлось удовлетвориться шестым местом. Плановые пит-стопы начались на 15-м круге: Карлос Сайнс остался последним, кто стартовал на «ультрасофте», ещё не был в боксах и продолжал гонку. За 30 с небольшим кругов до финиша испанец получил комплект «софта» и в боксы больше не собирался. Ферстаппен и Риккардо вернули себе четвёртое и пятое места, но их тоже ждал пит-стоп, а изношенный «суперсофт» стал терять эффективность.

Ещё полтора сейфти-кара

«Шины кончились», — нервно передал команде на 22-м круге Хэмилтон. От Феттеля за это время британец отстал на восемь с лишним секунд и уже с трудом держал болид на трассе — в одном из эпизодов Льюис чуть не вылетел в первом повороте. В итоге британец первым из числа лидеров «переобулся» в «софт» и продолжил гонку третьим — «Ред Булл» настолько отстали от первой тройки, что даже без пит-стопа оставались позади.

Другие лидеры проехали на «суперсофте» гораздо дольше — Феттель поехал в боксы только на 30-м круге, «Ред Булл» ждал до 37-го. Ферстаппен и Риккардо первыми получили «ультрасофт», на котором можно доехать до финиша, но оба слишком отстали от топ-3, чтобы бороться за подиум — и в итоге боролись друг с другом. За несколько кругов до пит-стопов Риккардо прошёл Ферстаппена, но на трассу Макс снова вернулся впереди. Австралиец отчаянно пытался отыграться, «поймал» слипстрим позади Макса, но не удержал машину в «грязном воздухе» и врезался в напарника.

Из-за аварии судьи снова выпустили машину безопасности — Валттери Боттас отправился на первый пит-стоп, а многие другие поехали на вторые пит-стопы. В итоге финн сохранил лидерство, Феттель и Хэмилтон остались на втором и третьем местах, а на четвёртую позицию вышел Кими Райкконен — все четверо готовились к рестарту на более или менеем свежем «ультрасофте». Пятым на более жёсткой резине шёл Серхио Перес , а шестым должен был рестартовать Ромен Грожан , но француз, прогревая шины, не удержал болид и улетел в отбойник. Разбитый «Хаас» перегородил трассу — режим автомобиля безопасности продолжился.

Хэмилтон в дамках

Финальный рестарт судьи дали за четыре круга до финиша. Боттас уверенно разогнался задолго до линии старт/финиш, однако Феттель догнал слипстрим позади финна и бросился в атаку в первом повороте — но лидер чемпионата промазал торможение и вышел слишком широко. Боттасу удалось немного оторваться, мимо проехали Хэмилтон и Райкконен, а Феттель на испорченном комплекте резины остался только четвёртым. У «Мерседеса» появился шанс на первый в сезоне победный дубль, однако в самом начале 49-го круга на машине Боттаса лопнула шина. Финн остановился у ближайшего отбойника, а в лидеры вышел Льюис Хэмилтон. Феттель, тем временем, продолжил терять позиции — Серхио Перес легко проехал «Феррари» на прямой.

Хэмилтон последние два круга ехал аккуратно и избегал всяких обломков — и в итоге отпраздновал первую в сезоне победу. Вторым, несмотря на провальный первый круг, финишировал Райкконен, а третью позицию от атак разочарованного Феттеля отбил Серхио Перес — несмотря на слабое начало сезона и сход Окона уже на первом круге, «Форс Индия» празднует подиум. Отличного результата добился и «Рено» — Карлос Сайнс занял пятое место.

Шарль Леклер , дебютант из «Заубера», на последних кругах пропустил «Рено», но удержался впереди «Макларена» и занял шестое место. На седьмой строчке классифицировался Фернандо Алонсо, Лэнс Стролл приехал седьмым и принёс «Уильямсу» первые очки, а на девятом и десятом местах расположились Стоффель Вандорн и Брендон Хартли

В общем зачёте по итогам четырёх этапов лидерство захватил Льюис Хэмилтон — он на четыре очка опережает Себастьяна Феттеля и на 22 — Кими Райкконена. Валттери Боттас откатился на четвёртую строчку, Даниэль Риккардо идёт пятым, а шестую строчку по-прежнему удерживает Фернандо Алонсо. Смена лидера произошла и в Кубке конструкторов, но здесь вперёд вышла «Феррари», которая теперь опережает «Мерседес» на четыре очка. Третьим по-прежнему идёт «Ред Булл» (59 очков от лидера), а в борьбе за четвёртую строчку «Макларен» на одно очко опережает «Рено».