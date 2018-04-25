Джон Бут покинул «Торо Россо»

Консультант «Торо Россо» Джон Бут объявил об уходе из итальянской команды. 63-летний британский специалист, работавший с «Вирджин», «Марусей» и «Манором», намерен сосредоточиться на гонках на выносливость, где участвует в программе «Манора».

— Мое сотрудничество с «Торо Россо» закончилось. Это не связано с переходом команды на двигатели «Хонды», — цитирует Autosport Бута, который работал в «Торо Россо» два года. — Возможно, я слишком стар для «Формулы-1». Устал от постоянных переездов из гостиницы в гостиницу. Посвящу себя работе над «Манором» в WEC. У нас там много работы, хотя бюджет очень невелик.