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Хюлькенберг, Магнуссен и Риккардо примут участие в пресс-конференции в Баку
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Хюлькенберг, Магнуссен и Риккардо примут участие в пресс-конференции в Баку 

Чемпионат.com 3 часа назад
Организаторы Формулы-1 опубликовали список участников пресс-конференций в рамках Гран-при Азербайджана 2018 года в Баку.
В четверг с прессой встретятся пилоты — немец Нико Хюлькенберг из «Рено», датчанин Кевин Магнуссен из «Хааса» и австралиец Даниэль Риккардо из «Ред Булл».
В пятницу на вопросы журналистов ответят технический директор «Мерседеса» Джеймс Эллисон, руководитель гоночного подразделения «Пирелли» Марио Изола и главный инженер «Ред Булл» Пол Монаган, сообщает в официальном релизе Международной автофедерации ФИА.
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