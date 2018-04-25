Хюлькенберг, Магнуссен и Риккардо примут участие в пресс-конференции в Баку 

Организаторы Формулы-1 опубликовали список участников пресс-конференций в рамках Гран-при Азербайджана 2018 года в Баку.
В четверг с прессой встретятся пилоты — немец Нико Хюлькенберг из «Рено», датчанин Кевин Магнуссен из «Хааса» и австралиец Даниэль Риккардо из «Ред Булл».
В пятницу на вопросы журналистов ответят технический директор «Мерседеса» Джеймс Эллисон, руководитель гоночного подразделения «Пирелли» Марио Изола и главный инженер «Ред Булл» Пол Монаган, сообщает в официальном релизе Международной автофедерации ФИА.