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Известный гонщик без ума от Шараповой
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Известный гонщик без ума от Шараповой 

News.ru 2 часа назад
Бывший пилот «Формулы-1» Марк Уэббер поделился яркими впечатлениями от поездки по гоночной трассе с российской теннисисткой Марией Шараповой.
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