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Валттери Боттас: «Победы — лишь вопрос времени»
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Валттери Боттас: «Победы — лишь вопрос времени» 

Спорт-Экспресс 2 часа назад
Фото: F1News.ru
Пилот «Мерседеса» Валттери Боттас отметил, что команда может улучшить болид и пртендовать на победу в каждой гонке. Самое важное, на взгляд финна, повысить скорость машины.
— Я думаю, что сейчас борьба между "Феррари", «Ред Буллом» и «Мерседесом» идет на равных, но нам немного не повезло, а в определенных ситуациях мы могли сработать лучше. Но иногда такое бывает с любой командой, — цитирует f1news Боттаса. — В целом, если мы хотим выиграть много гонок, то должны повысить скорость машины, это самое главное. В противном случае нас ожидают сложности. Но в этом году соперничество в «Формуле-1» обострилось. Конечно, перед нами стоит трудная задача, но мы к этому готовы. Мы знаем, что можем добиться улучшений во многих областях, мы в состоянии все делать идеально, и победы — лишь вопрос времени.
В личном зачете Боттас идет третьим с 40 очками после трех гонок. В Кубке конструкторов «Мерседес» занимает первую строчку с 85 очками. Следом идут «Феррари» (84) и «Ред Булл» (55).
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