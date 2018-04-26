Магнуссен: «Хаас» может победить «Рено» в борьбе за лидерство в средней группе

Датский гонщик «Хааса» в Формуле-1 Кевин Магнуссен уверен, что его команда сможет победить «Рено» в сражении за звание лучшего коллектива середины пелотона.

«В 2018 году у «Хааса» хорошая машина, которая отлично сбалансирована. Но трудно предсказывать наш результат в Баку, потому что другие команды готовят обновления. Интересно, что покажут соперники, а мы же постараемся извлечь максимум из имеющегося у нас болида. В данный момент я думаю, что мы на одном уровне с «Рено» и чуть быстрее «Макларена», особенно в квалификации. Остальные команды середины пелотона могут меняться позициями от гонки к гонке. Но я считаю, что «Хаас» может победить «Рено», который пока является фаворитом середины пелотона, в борьбе за лидерство в средней группе. Такова наша цель, и, думаю, мы сможем улучшить свой прошлогодний результат», — сказал Магнуссен Planet F1.