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Магнуссен: «Хаас» может победить «Рено» в борьбе за лидерство в средней группе
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Магнуссен: «Хаас» может победить «Рено» в борьбе за лидерство в средней группе 

Чемпионат.com 56 минут назад
Датский гонщик «Хааса» в Формуле-1 Кевин Магнуссен уверен, что его команда сможет победить «Рено» в сражении за звание лучшего коллектива середины пелотона.
«В 2018 году у «Хааса» хорошая машина, которая отлично сбалансирована. Но трудно предсказывать наш результат в Баку, потому что другие команды готовят обновления. Интересно, что покажут соперники, а мы же постараемся извлечь максимум из имеющегося у нас болида. В данный момент я думаю, что мы на одном уровне с «Рено» и чуть быстрее «Макларена», особенно в квалификации. Остальные команды середины пелотона могут меняться позициями от гонки к гонке. Но я считаю, что «Хаас» может победить «Рено», который пока является фаворитом середины пелотона, в борьбе за лидерство в средней группе. Такова наша цель, и, думаю, мы сможем улучшить свой прошлогодний результат», — сказал Магнуссен Planet F1.
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