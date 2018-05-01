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Р. Браун: как только Ферстаппен поменял направление, Риккардо стал пассажиром
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Р. Браун: как только Ферстаппен поменял направление, Риккардо стал пассажиром 

Чемпионат.com 45 минут назад
Фото: f1report.ru
Спортивный директор Формулы-1 Росс Браун поделился мнением об аварии между пилотами «Ред Булл», которая произошла в гонке Гран-при Азербайджана.
«Одним из поворотных моментов гонки в Баку стало столкновение пилотов «Ред Булл». Я не хочу говорить о том, кто виноват или рассуждать о том, как с этим должна справляться команда. Но мне бы хотелось осветить технический аспект эпизода.
Как только Риккардо встал на одну линию с Максом, а Ферстаппен изменил направление, закрыв её, австралиец стал пассажиром. Потеря прижимной силы, которую испытал Риккардо в потоке позади болида Ферстаппена, могла сделать его машину такой, которая уже не могла остановиться. Мы часто думаем о прижимной силе как о чём-то, что имеет значение в поворотах, но значение дополнительного сцепления при торможении огромно. Уберите это сцепление на торможении — и то, что случилось в воскресенье, станет неизбежным", — приводит слова Брауна пресс-служба Формулы-1.
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