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«Формула-1» оштрафовала Сироткина
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«Формула-1» оштрафовала Сироткина 

Газета.Ru 1 час назад
Фото: РИА Новости
Российский гонщик "Формулы-1" Сергей Сироткин, который выступает за команду "Уильямс", был оштрафован судьями Международной автомобильной федерации (FIA) за аварию на Гран-при Азербайджана "Формулы-1", сообщает "Советский спорт".
Отмечается, что россиянин избежал наказания за инцидент на старте гонки, в котором также участвовали Нико Хюлькенберг ("Рено") и Фернандо Алонсо ("Макларен"), но был оштрафован за предшествовавшее этому столкновение с Серхио Пересом ("Форс Индия").
Таким образом, Сироткин потеряет три позиции за старте Гран-при Испании. Кроме того, спортсмен получил два штрафных балла.
>> Российского пилота «Формулы 1» упрекнули в глупости
Ранее сообщалось, что из-за аварии с Хюлькинбергом Алонсо назвал Сироткина "глупым парнем".
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