«Формула-1» оштрафовала Сироткина

Российский гонщик "Формулы-1" Сергей Сироткин , который выступает за команду "Уильямс", был оштрафован судьями Международной автомобильной федерации (FIA) за аварию на Гран-при Азербайджана "Формулы-1", сообщает "Советский спорт"

Таким образом, Сироткин потеряет три позиции за старте Гран-при Испании. Кроме того, спортсмен получил два штрафных балла.

Ранее сообщалось, что из-за аварии с Хюлькинбергом Алонсо назвал Сироткина "глупым парнем".