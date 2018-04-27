Видео: Гонщики Формулы-1 прокатились на Red Bull Niva 

Фурор произвело неожиданное появление в Азербайджане накануне гоночного уик-энда Red Bull Racing «Нивы», окрашенной в фирменные цвета Red Bull. Гонщики Даниэль Риккардо и Макс Ферстаппен прокатились на отечественной машине, а также записали видео, где восхитились языками пламени на капоте и звуком работающего двигателя «Нивы», напоминающего турбину самолета.
На машине сзади были две забавные наклейки. Одна из них — «Другая моя машина — RB14». RB14 — это новейший гоночный болид от Red Bull. Вторая наклейка гласит «Как я вожу? Позвоните Кристиану по номеру 555-2368». Кристиан Хорнер — руководитель команды Формулы-1 Red Bull Racing.
Из диалога гонщиков стало понятно, что ребята перегрели мотор.
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