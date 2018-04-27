Ещё
Видео: Гонщики Формулы-1 прокатились на Red Bull Niva
Далее:
Читайте также:
Ещё

Видео: Гонщики Формулы-1 прокатились на Red Bull Niva 

Quto.ru 2 часа назад
Фото: Quto.ru
Фурор произвело неожиданное появление в Азербайджане накануне гоночного уик-энда Red Bull Racing «Нивы», окрашенной в фирменные цвета Red Bull. Гонщики Даниэль Риккардо и Макс Ферстаппен прокатились на отечественной машине, а также записали видео, где восхитились языками пламени на капоте и звуком работающего двигателя «Нивы», напоминающего турбину самолета.
На машине сзади были две забавные наклейки. Одна из них — «Другая моя машина — RB14». RB14 — это новейший гоночный болид от Red Bull. Вторая наклейка гласит «Как я вожу? Позвоните Кристиану по номеру 555-2368». Кристиан Хорнер — руководитель команды Формулы-1 Red Bull Racing.
Из диалога гонщиков стало понятно, что ребята перегрели мотор.
Читайте статью на QutoЧитайте также:Названы самые автомобилизованные регионы РоссииНазваны самые «кроссоверные» марки I квартала 2018 годаВидео: Парковка фуры закончилась взрывом
Quto.ru: последние новости
Видео: Отчаянный блогер засыпал сахар в бензобак «Короллы» Видео: Псевдомажоры на «Камри» решили срезать через подземку Видео: Top Gear спалил новенький спорткар Alpine A110 на съемках
Комментарии  Ещё 1 источник 
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Чемпион ОИ испугался «задней» от Родченкова46
Бьорндален перешел на собак5
Российские хоккеисты отказываются возвращаться в сборную8
«Тренер предлагал мне интим четыре раза»272
Липницкая удивила откровенным фото12
Видео
00:27
Француз забил гол рукой и сознался
Футбол
02:11
Чемпион ОИ испугался «задней» от Родченкова
Зимние виды спорта
04:00
«Пойдем в суд»: WADA и МОК объединились против РФ
Лыжный спорт Статьи
02:55
Россия заработает на футболе миллиарды долларов
Футбол Политика
01:00
Безногий мальчик сыграл в футбол с Диего Марадоной
Футбол
00:35
Аргентинский футболист промазал по воротам с метра
Футбол
02:22
Ефимова вызвала пересуды эротическим фото
Летние виды спорта
00:41
Американец сравнил Емельяненко с козлом
MMA
02:39
Шарапова покинула элиту
Теннис
06:19
Букмекеры не поверили в «Реал»
Футбол
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение