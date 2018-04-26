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Пилоты Red Bull поездили по Азербайджану на «Ниве»
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Пилоты Red Bull поездили по Азербайджану на «Ниве» 

Motor.ru 33 минуты назад
Фото: Motor.ru
Пилоты команды Формулы-1 Red Bull Макс Ферстаппен и Дэниэл Риккардо сфотографировались рядом с «Ладой» 4x4, а также, судя по всему, испытали автомобиль на бездорожье. Снимки опубликованы в твиттере коллектива.
Под нимбом: машины Формулы-1 2018 года
Как говорит Ферстаппен в одном из постов в твиттере, автомобиль — это Lada Sport RS с мотором V12, который перегрелся. Пилот также заявил, что удивлен, что у машины еще не сломалась подвеска. Вероятно, команда Red Bull снимает в преддверии Гран-при Азербайджана очередной промо-ролик.
До этого появлялось видео с гонкой Ферстаппена и Риккардо по штаб-квартире коллектива Red Bull в Милтон-Кинс. До этого пилоты соревновались друг с другом в гонке на суперкарах Aston Martin, к которым были прикреплены дома на колесах.
Прицепы после этого уже не подлежали восстановлению.
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