Гонщики Формулы-1 «отожгли» по бездорожью на русской «Ниве»

Гонщики Даниэль Риккьярдо Макс Ферстаппен , выступающие в Формуле-1 за команду Red Bull Racing, покатались по бездорожью в Азербайджане на старой «Ниве» (Lada 4x4). Фотографии и короткое видео этих «покатушек» опубликованы в официальном Твиттере австрийской «конюшни». Судя по подписям под публикациями, пилоты катались на «Ниве» по территории заповедника Гобустан, расположенного к югу от Баку.

Сам автомобиль, скорее всего, абсолютно стандартный — за исключением фирменной ливреи Red Bull Racing с языками пламени над колесными арками. «Здесь у нас Lada Sport RS c двигателем V12, и мы ее, кажется, перегрели», — шутит в одном из видео Макс Ферстаппен. Вдобавок гонщик удивился тому, что после их развлечений подвеска «Нивы» осталась целой.

Себастьян Феттель. Отметим, что в ближайшие выходные, 27-29 апреля, Баку принимает этап четвертый этап Формулы-1 этого сезона — Гран При Азербайджана. Даниэль Риккьярдо сейчас занимает четвертое место в личном зачете, а Макс Ферстаппен — восьмое. Раньше за эту «конюшню» выступал россиянин Даниил Квят . Лидером чемпионата на сегодняшний день является пилот команды Ferrari

No one likes team orders ��������#AzerbaijanGP pic.twitter.com/3eNn7QIuS3

— Red Bull Racing (@redbullracing) 26 апреля 2018 г.