Ещё
Гонщики Формулы-1 «отожгли» по бездорожью на русской «Ниве»
Далее:
Читайте также:
Ещё

Гонщики Формулы-1 «отожгли» по бездорожью на русской «Ниве» 

Автовести 1 час назад
Фото: Автовести
Гонщики Даниэль Риккьярдо и Макс Ферстаппен, выступающие в Формуле-1 за команду Red Bull Racing, покатались по бездорожью в Азербайджане на старой «Ниве» (Lada 4x4). Фотографии и короткое видео этих «покатушек» опубликованы в официальном Твиттере австрийской «конюшни». Судя по подписям под публикациями, пилоты катались на «Ниве» по территории заповедника Гобустан, расположенного к югу от Баку.
Сам автомобиль, скорее всего, абсолютно стандартный — за исключением фирменной ливреи Red Bull Racing с языками пламени над колесными арками. «Здесь у нас Lada Sport RS c двигателем V12, и мы ее, кажется, перегрели», — шутит в одном из видео Макс Ферстаппен. Вдобавок гонщик удивился тому, что после их развлечений подвеска «Нивы» осталась целой.
Отметим, что в ближайшие выходные, 27-29 апреля, Баку принимает этап четвертый этап Формулы-1 этого сезона — Гран При Азербайджана. Даниэль Риккьярдо сейчас занимает четвертое место в личном зачете, а Макс Ферстаппен — восьмое. Раньше за эту «конюшню» выступал россиянин Даниил Квят. Лидером чемпионата на сегодняшний день является пилот команды Ferrari Себастьян Феттель.
No one likes team orders ��������#AzerbaijanGP pic.twitter.com/3eNn7QIuS3
— Red Bull Racing (@redbullracing) 26 апреля 2018 г.
Автовести: последние новости
Тестовый трек Top Gear пойдет под снос ради жилья
Комментарии
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Домогавшийся до Моисеевой тренер ответил на обвинения37
«Тренер предлагал мне интим четыре раза»249
Стало известно о судьбе Крушельницкого23
Российские хоккеисты отказываются возвращаться в сборную
Липницкая удивила откровенным фото10
Видео
04:00
«Пойдем в суд»: WADA и МОК объединились против РФ
Лыжный спорт Статьи
02:55
Россия заработает на футболе миллиарды долларов
Футбол Политика
00:35
Аргентинский футболист промазал по воротам с метра
Футбол
02:22
Ефимова вызвала пересуды эротическим фото
Летние виды спорта
00:41
Американец сравнил Емельяненко с козлом
MMA
02:39
Шарапова покинула элиту
Теннис
06:19
Букмекеры не поверили в «Реал»
Футбол
01:00
Пойманная на допинге россиянка заявила о невиновности
Зимние виды спорта
05:02
Лучший вратарь России не нужен на ЧМ
Хоккей ЧМ по хоккею 2018
00:35
В Москве объявят «сухой закон» на время ЧМ-2018
Футбол
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение