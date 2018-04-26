Гонщики Формулы-1 «отожгли» по бездорожью на русской «Ниве»

Пилоты команды Red Bull Racing любят подурачиться перед гонками и записать свои «покатушки» на видео. На сей раз гонщикам досталась старая «Нива», на которой они поездили накануне Гран При Азербайджана.