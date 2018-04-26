Ещё
Сироткин: «В „Уильямс“ выяснили, что не позволяет нам добиваться поставленных задач»
Далее:
Читайте также:
Ещё

Сироткин: «В „Уильямс“ выяснили, что не позволяет нам добиваться поставленных задач» 

SPORT24.ru 27 минут назад
Российский пилот «Уильямса» Сергей Сироткин, несмотря на слабый старт британской команды в новом сезоне Формулы-1 (ни одного набранного очка после трех Гран-при), не теряет оптимизма.
«Решение есть. Мы уже выяснили, что не позволяет нам добиваться тех результатов, которые мы ждем. Это влияет на работу болида.
Теперь мы должны решить эту проблему, и как только мы это сделаем, думаю, машина раскроется и будет работать так, как изначально планировалось.
Да, это тяжелый момент для нас, но лично я получаю удовольствие от этого вызова. Перед нами стоит предельно ясная задача, и мы все вместе работаем каждый день, чтобы решить проблему.
Иметь не самый быстрый болид не очень приятно, но я очень уверен, что однажды мы справимся с этим, и в тот день я буду очень горд за всех нас, горд за то, что мы остались едины и работали больше, чем кто-либо другой, чтобы все преодолеть», — цитирует Сироткина Reuters.
SPORT24.ru: последние новости
Квят впервые появился за рулем болида Формулы-1 после увольнения из «Торо Россо» Квят не будет выступать в гонках на выносливость Риккардо: «Еще 24 часа назад думал, что буду стартовать последним»
Комментарии
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Американцы нанесли крупное поражение россиянам65
Российские хоккеисты отказываются возвращаться в сборную1
«Тренер предлагал мне интим четыре раза»261
Стало известно о судьбе Крушельницкого23
Неожиданные показания: Макларен и Родченков поразили суд
Видео
04:00
«Пойдем в суд»: WADA и МОК объединились против РФ
Лыжный спорт Статьи
02:55
Россия заработает на футболе миллиарды долларов
Футбол Политика
00:35
Аргентинский футболист промазал по воротам с метра
Футбол
02:22
Ефимова вызвала пересуды эротическим фото
Летние виды спорта
00:41
Американец сравнил Емельяненко с козлом
MMA
02:39
Шарапова покинула элиту
Теннис
06:19
Букмекеры не поверили в «Реал»
Футбол
01:00
Пойманная на допинге россиянка заявила о невиновности
Зимние виды спорта
05:02
Лучший вратарь России не нужен на ЧМ
Хоккей ЧМ по хоккею 2018
00:35
В Москве объявят «сухой закон» на время ЧМ-2018
Футбол
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение