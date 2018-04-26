Сироткин: «В „Уильямс“ выяснили, что не позволяет нам добиваться поставленных задач» 

Российский пилот «Уильямса» Сергей Сироткин, несмотря на слабый старт британской команды в новом сезоне Формулы-1 (ни одного набранного очка после трех Гран-при), не теряет оптимизма.
«Решение есть. Мы уже выяснили, что не позволяет нам добиваться тех результатов, которые мы ждем. Это влияет на работу болида.
Теперь мы должны решить эту проблему, и как только мы это сделаем, думаю, машина раскроется и будет работать так, как изначально планировалось.
Да, это тяжелый момент для нас, но лично я получаю удовольствие от этого вызова. Перед нами стоит предельно ясная задача, и мы все вместе работаем каждый день, чтобы решить проблему.
Иметь не самый быстрый болид не очень приятно, но я очень уверен, что однажды мы справимся с этим, и в тот день я буду очень горд за всех нас, горд за то, что мы остались едины и работали больше, чем кто-либо другой, чтобы все преодолеть», — цитирует Сироткина Reuters.