Сироткин: «В „Уильямс“ выяснили, что не позволяет нам добиваться поставленных задач»

Российский пилот «Уильямса» Сергей Сироткин , несмотря на слабый старт британской команды в новом сезоне Формулы-1 (ни одного набранного очка после трех Гран-при), не теряет оптимизма.

«Решение есть. Мы уже выяснили, что не позволяет нам добиваться тех результатов, которые мы ждем. Это влияет на работу болида.

Теперь мы должны решить эту проблему, и как только мы это сделаем, думаю, машина раскроется и будет работать так, как изначально планировалось.

Да, это тяжелый момент для нас, но лично я получаю удовольствие от этого вызова. Перед нами стоит предельно ясная задача, и мы все вместе работаем каждый день, чтобы решить проблему.