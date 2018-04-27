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Гонщик «Формулы-1» Хэмилтон в Азербайджане попробует победить впервые в сезоне
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Гонщик «Формулы-1» Хэмилтон в Азербайджане попробует победить впервые в сезоне 

ТАСС 1 час назад
ТАСС, 27 апреля. Программа четвертого этапа чемпионата мира по автогонкам в классе машин «Формула-1» сезона 2018 года — Гран-при Азербайджана — стартует в пятницу двумя свободными практиками на городской трассе в Баку.
После трех этапов лидерство в общем зачете удерживает немецкий пилот "Феррари" Себастьян Феттель, одержавший две победы. А вот действующий чемпион — британец Льюис Хэмилтон — пока еще ни разу не добирался до вершины пьедестала, тем не менее он располагается следом за немцем, отставая от него на девять очков. В прошлом году оба в Азербайджане претендовали на победу, но инцидент между ними, произошедший в режиме машины безопасности, перечеркнул надежды на успех, в итоге выиграл ту гонку, которая была признана лучшей в сезоне, австралиец Даниэль Риккьярдо из «Ред Булл», который финишировал первым и на предыдущем этапе нынешнего сезона в Китае.
Никак не могут набрать очки в сезоне пилоты команды «Уильямс» — россиянин Сергей Сироткин и канадец Лэнс Стролл. Проблемы с машиной пока что не позволяют гонщикам бороться за места в очковой зоне, а когда разрешатся эти неполадки — никто сказать не может. Поэтому Строллу будет сложно повторить свой прошлогодний успех в Азербайджане, когда он финишировал третьим.
Этап в Баку был включен в календарь чемпионата два года назад, но тогда он проходил в рамках Гран-при Европы, с прошлого же сезона этап получил название Гран-при Азербайджана. Трасса проложена в черте города, а стартовая прямая пролегает вдоль набережной Каспийского моря. Трек состоит из 20 поворотов — 12 левых и восемь правых, а длина круга составляет 6 км, стартовая прямая является самой длинной в календаре чемпионата — 2,1 км, к концу прямой гонщики разгоняются до 340 км/ч. Другая особенность трассы — сразу восемь 90-градусных поворотов.
В дебютной гонке в Баку победу одержал немец Нико Росберг, который завершил карьеру сразу после завоевания титула в 2016 году.
Первая часть свободных заездов начнется в 12:00 мск, вторая — в 16:00. В субботу состоятся третья свободная практика (13:00) и квалификация (16:00). Завершится программа этапа в воскресенье гонкой (15:10).
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