Бадоер: я регулярно навещаю Михаэля Шумахера

Итальянский гонщик Лука Бадоер , с конца 90-х годов по 2010 год исполнявший обязанности тест-пилота «Феррари» , рассказал, что регулярно посещает немецкого пилота Михаэля Шумахера , который продолжает реабилитацию после травмы головы в результате падения во время катания на лыжах в конце 2013 года.

«Я регулярно навещаю Михаэля, но семейство Шумахеров хочет сохранять ситуацию в тайне, и я полностью уважаю их желание. Они делают всё для Михаэля и сознательно ограничивают доступ к нему посторонних — давайте с уважением относиться к этому желанию и не обсуждать его», — сказал Бадоер Diariodelweb.