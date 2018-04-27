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Бадоер: я регулярно навещаю Михаэля Шумахера
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Бадоер: я регулярно навещаю Михаэля Шумахера 

Чемпионат.com 32 минуты назад
Итальянский гонщик Лука Бадоер, с конца 90-х годов по 2010 год исполнявший обязанности тест-пилота «Феррари», рассказал, что регулярно посещает немецкого пилота Михаэля Шумахера, который продолжает реабилитацию после травмы головы в результате падения во время катания на лыжах в конце 2013 года.
«Я регулярно навещаю Михаэля, но семейство Шумахеров хочет сохранять ситуацию в тайне, и я полностью уважаю их желание. Они делают всё для Михаэля и сознательно ограничивают доступ к нему посторонних — давайте с уважением относиться к этому желанию и не обсуждать его», — сказал Бадоер Diariodelweb.
Ранее бразилец Рубенс Баррикелло, выступавший с немцем в «Феррари», не смог навестить бывшего напарника из-за запрета семьи.
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