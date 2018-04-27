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Риккардо стал лучшим во второй тренировке Гран-при Азербайджана, Сироткин — 17-й
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Риккардо стал лучшим во второй тренировке Гран-при Азербайджана, Сироткин — 17-й 

RT на русском 40 минут назад
Фото: autosport.com.ru
Австралийский пилот «Ред Булл» Даниэль Риккардо показал лучшее время во второй свободной практике четвёртого этапа «Формулы-1» Гран-при Азербайджана.
Победитель прошлогоднего Гран-при, преодолел свой лучший круг по городской трассе в Баку за 1 минуту 42,795 секунды.
Второй результат в активе финского пилота «Феррари» Кими Райкконена. Тройку замкнул гонщик «Ред Булл» Макс Ферстаппен.
Россиянин Сергей Сироткин, выступающий за «Уильямс» занял в итоговом протоколе сессии 17-е место. Его напарник, канадец Лжнс Стролл показал 14-й результат.
Ранее сообщалось, что Сироткин занял восьмое место в первой тренировке Гран-при Азербайджана.
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