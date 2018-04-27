Риккардо стал лучшим во второй тренировке Гран-при Азербайджана, Сироткин — 17-й

Австралийский пилот «Ред Булл» Даниэль Риккардо показал лучшее время во второй свободной практике четвёртого этапа «Формулы-1» Гран-при Азербайджана. Победитель прошлогоднего Гран-при, преодолел свой лучший круг по городской трассе в Баку за 1 минуту 42,795 секунды. Второй результат в активе финского пилота «Феррари» Кими Райкконена. Тройку замкнул гонщик «Ред Булл» Макс Ферстаппен Россиянин Сергей Сироткин , выступающий за «Уильямс» занял в итоговом протоколе сессии 17-е место. Его напарник, канадец Лжнс Стролл показал 14-й результат. Ранее сообщалось, что Сироткин занял восьмое место в первой тренировке Гран-при Азербайджана.