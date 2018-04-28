Хюлькенберг получит штраф в пять позиций за замену коробки передач 

Гонщик «Рено» Нико Хюлькенберг потеряет пять позиций на стартовой решётке Гран-при Азербайджана Формулы-1, сообщает испанский журналист Альберт Фабрега. На болиде немца пришлось заменить коробку передач, что, согласно техническому регламенту Формулы-1, карается штрафом.
На третьей свободной тренировке Гран-при Азербайджана Хюлькенберг провёл только одну попытку на шинах «суперсофт», прежде чем на его машине были обнаружены проблемы. Нико показал 17-й результат, проехав 11 кругов. Напарник Хюлькенберга Карлос Сайнс оказался 16-м.