Хюлькенберг получит штраф в пять позиций за замену коробки передач

На третьей свободной тренировке Гран-при Азербайджана Хюлькенберг провёл только одну попытку на шинах «суперсофт», прежде чем на его машине были обнаружены проблемы. Нико показал 17-й результат, проехав 11 кругов. Напарник Хюлькенберга Карлос Сайнс оказался 16-м.