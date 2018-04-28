Гонщик Сироткин финишировал 12-м в квалификации Гран-при Азербайджана

Российский гонщик команды "Уильямс" Сергей Сироткин занял 12-е место в гонке "Формулы-1" по итогам квалификации Гран-при Азербайджана, сообщает ТАСС

Сироткин проехал лучший круг за минуту и 43,886 секудны. Выйти в третий сегмент квалификации он не сумел. Его партнер по команде канадец Лэнс Стролл финишировал 11-м, опередив россиянина на 0,301 секунды.

Победителем заезда стал немецкий пилот "Феррари" Себастьян Фетелль. Он показал лучшее время — минута и 41,498 секунды. Второе место занял британский пилот "Мерседеса" Льюис Хэмилтон — 1.41,677. Тройку замкнул его партнер по команде финн Валттери Боттас, который проехал лучший круг за минуту и 41,837 секунды.

Формула-1. Гран-при Азербайджана. Квалификация

2. Льюис Хэмилтон ("Мерседес") — 1.41,677,

3. Валттери Боттас ("Мерседес") — 1.41,837…

12. Сергей Сироткин ("Уильямс") — 1.43,886.