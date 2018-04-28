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Сироткин финишировал 12-м
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Гонщик Сироткин финишировал 12-м в квалификации Гран-при Азербайджана 

Газета.Ru 1 час назад
Фото: Reuters
Российский гонщик команды "Уильямс" Сергей Сироткин занял 12-е место в гонке "Формулы-1" по итогам квалификации Гран-при Азербайджана, сообщает ТАСС.
Сироткин проехал лучший круг за минуту и 43,886 секудны. Выйти в третий сегмент квалификации он не сумел. Его партнер по команде канадец Лэнс Стролл финишировал 11-м, опередив россиянина на 0,301 секунды.
Победителем заезда стал немецкий пилот "Феррари" Себастьян Фетелль. Он показал лучшее время — минута и 41,498 секунды. Второе место занял британский пилот "Мерседеса" Льюис Хэмилтон — 1.41,677. Тройку замкнул его партнер по команде финн Валттери Боттас, который проехал лучший круг за минуту и 41,837 секунды.
Формула-1. Гран-при Азербайджана. Квалификация
1. Себастьян Феттель ("Феррари") — 1.41,498,
2. Льюис Хэмилтон ("Мерседес") — 1.41,677,
3. Валттери Боттас ("Мерседес") — 1.41,837…
12. Сергей Сироткин ("Уильямс") — 1.43,886.
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