Даниэль Риккардо и Макс Ферстаппен столкнулись на Гран-при Азербайджана

Глупый манёр Ферстаппена или неоправданный риск Риккардо ? Кто всё-таки спровоцировал аварию «Ред Булл» в Баку?

Гонщики «Ред Булл» сражались друг с другом всю гонку Гран-при Азербайджана Формулы-1. Несколько раз дело чудом не заканчивалось аварией, но в итоге Риккардо всё-таки врезался в Ферстаппена в конце стартовой прямой. Кто виноват в столкновении двух «быков»?

Что сказали гонщики?

Даниэль Риккардо: «Всё случилось очень быстро. Мы выехали на прямую, и я старался найти место внутри. На тот момент мне казалось, что там будет достаточно места, чтобы затормозить и чисто войти в поворот. Но калитка закрылась довольно быстро, и я просто не смог избежать столкновения. Надо посмотреть еще несколько повторов того, что случилось. К сожалению, это уже ничего не изменит. Итог гонки — обе машины выбыли из гонки. Мы оба должны извиниться перед командой, потому что нам дают бороться, а мы выбиваем друг друга».

Макс Ферстаппен: «Не думаю, что нам нужно искать виноватых, потому что в конце концов мы — одна команда, мы представляем многих людей и подобное плохо для нас обоих. Прежде чем это случилось, мы боролись жёстко, но честно, оставляли друг другу место. Да, были небольшие касания колёсами, но такое бывает в гонках. Конечно, неприятно столкнуться с напарником, но мы честны друг с другом и поговорили сразу же после произошедшего».

Что думает руководство?

Кристиан Хорнер : «Мы позволяем им гоняться и бороться колесо в колесо. Мы обсуждаем с ними на встречах о том, что нужно оставлять друг другу место. Сегодня была кульминация ситуации, когда два парня взяли всё в свои руки — такого не должно было произойти. По ходу гонки между ними было, вероятно, три инцидента. Они касались друг друга колёсами, им сказали успокоиться. Мы не хотели вмешиваться, когда они боролись колесо в колесо. Мы не возлагаем вину на кого-то одного, они оба виноваты. Мы намерены и дальше продолжить позволять им гоняться, но они должны показывать уважение и оставлять место. Они принесут извинения всем сотрудникам перед Барселоной».

Хельмут Марко : «Меня не волнует, кто виноват. Оба гонщика должны иметь достаточно мозгов, чтобы избегать такого инцидента. Мы примем меры, чтобы гарантировать, что такого больше не произойдёт. Это был обычный гоночный инцидент. У нас нет разделения на первого и второго пилота, поэтому запрещать им бороться противоречит основе философии „Ред Булл“. Мы не будет делать этого и впредь. Но гонщики всё равно не уйдут от вины. То, что мы даём им бороться, не означает, что они могут творить такое».

Что решили судьи?

Вердикт стюардов Гран-при Азербайджана: «Оба гонщика внесли свой вклад в аварию. Пилот машины под №33 (Ферстаппен) сделал два движения, оба из которых относительно небольшие. Пилот машины под №3 (Риккардо) признал, что он слишком поздно прекратил попытку обогнать с левой стороны. Для стюардов было очевидно, что, хотя инцидент начался с движений машины №33, пилот машины №3 тоже внёс свой вклад. Оба гонщики выразили сожаление насчёт своих действий в инциденте по ходу слушаний».

Мнения со стороны

Сергей Сироткин , гонщик «Уильямса»: «Я видел аварию Ферстаппена и Риккардо с камеры на болиде Макса. Мне не показалось, что он сильно менял траектории. С его стороны всё выглядело нормально, хотя в соответствии с правилами вы не можете двигаться из стороны в сторону. С человеческой точки зрения я бы не сказал, что это было так уж экстремально. При этом я понимаю Дэна, для которого такие движения Макса могли стать сюрпризом и ввести в заблуждение. На такой скорости сложно реагировать на это. Он просто не успевал ничего сделать перед торможением и по инерции влетел в Макса. Уверен, что многие люди выскажутся по-разному. Кто-то примет сторону Макса, кто-то — Дэна. Для меня это был просто гоночный инцидент, который случился в непростых погодных условиях при сильном ветре и на сложной трассе».

Тото Вольф , глава «Мерседеса»: «Я был в ситуации Кристиана Хорнера, когда мои пилоты сталкивались в Барселоне и Спа. С одной стороны, вы хотите иметь двух равноценных пилотов, которые могут сражаться между собой. Надо напоминать ребятам, что над их машинами 24 часа в сутки работают трудяги, чтобы предоставить им максимально лучший болид. Гонщики иногда перегибают палку».

Ники Лауда, неисполнительный директор «Мерседеса»: «Что бы я сделал, если бы был сейчас на месте Кристиана Хорнера? Пошёл бы домой и расплакался! Такое уже случалось и с пилотами „Мерседеса“. По мне здесь на 70% виноват Ферстаппен, на 30% — Риккардо. Ты не можешь так вилять на прямой. Дэну в конце концов просто некуда было деваться. Всё очень просто. Что бы я сделал со своими гонщиками в такой ситуации? Привёл бы их в свой офис вместе с Тото Вольфом и заставил заплатить за ремонт машин». Джолион Палмер , экс-пилот Формулы-1: «Я считаю, что Риккардо ошибся. Он сомневался в своих действиях, хотя обычно так решителен при обгонах. Он выбил напарника из гонки». Джонни Херберт , экс-пилот Формулы-1: «Макс сделал два движения. Насколько я вижу, ситуация очень простая. Но не знаю, что произошло с двумя этими парнями в точке торможения». Михаил Алёшин , экс-пилот IndyCar: «Это грубейшая ошибка австралийца. Хоть и голландец жёстко закрыл калитку. Ферстаппен уже всем известен, как лихач. От него надо было этого ожидать, но со спортивной точки зрения он ничего не нарушил. А Риккардо думал, что ему оставят калитку. Он слишком поздно стал тормозить, поэтому влетел в напарника. Доктор Марко за это по головке не погладит. Кто сзади въехал, тот и не прав».

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