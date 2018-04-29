Сироткин не финишировал на Гран-при Азербайджана

И упустил почти гарантированные очки.

В Баку состоялась лучшая гонка сезона Формулы-1. Сходы лидеров, жесткие аварии, красивые обгоны — в Азербайджане было все. Кроме Сергея Сироткина . Россиянин не проехал и круга в гонке, где вполне мог финишировать в первой десятке.

Перед гонкой

Широкая и скоростная трасса в Баку наконец сыграла на руку сильным сторонам болида «Уильямса». Первый намёк на успех дала первая же бакинская сессия: Сироткин стал восьмым в утренней тренировке в пятницу. Во второй сессии «Уильямс» больше работал над настройками, а вот в субботу подтвердил темп утра пятницы. И в третьей практике, и в квалификации команда из Гроува претендовала на места в первой десятке. Не считая трех топ-команд, быстрее «Уильямса» ехали болиды «Рено» и извечные соперники команды Сироткина — «Форс Индия».

Что до борьбы россиянина с напарником, то обе субботние сессии остались за Лэнсом Строллом. Если на первых этапах сезона Сироткин на единичных кругах опережал канадца, то в Баку Лэнс и в третьей практике и в квалификации выиграл по несколько десятых. На заключительной тренировке Сергей допустил первую в сезоне серьёзную ошибку, разбив машину.

К счастью, механики успели восстановить машину к квалификации, и Сироткин стал 12-м, а из-за штрафа Нико Хюлькенберга стартовал на одну позицию выше. 11-е — лучшее стартовое место в пока еще короткой карьере Сергея в Формуле-1.

Гонка

Старт гонки вышел чрезвычайно суматошным, в духе GP2, где Сироткин провёл немало сезонов. В пылу борьбы даже не сразу стало понятно, почему Сергей съехал в зону безопасности. Повторы все прояснили: россиянин оказался зажат между «Рено» Хюлькенберга и «Маклареном» Фернандо Алонсо . Поднимать ногу с педали газа Сергей не захотел, но и избежать контакта не смог. Хюлькенберг начал пересекать траекторию, вытесняя «Уильямс» влево, где уже ехал «Макларен». Итог печален: Алонсо с двумя проколотыми колёсами и повреждённым днищем поплёлся в боксы, а вот Сироткин вовсе сошёл.

Дальнейшее сумасшествие гонки проходило без Сироткина. Но судить о шансах россиянина мы можем по результатам его напарника. И тут данные крайне противоречивые.

С одной стороны, Гран-при Азербайджана стал для «Уильямса» явно лучшим в сезоне. Стролл принес команде первые очки, причем сразу четыре. Но из всех добравшихся до финиша команд не опередили Лэнса только представители «Торо Россо» (у «телят» этап в Баку совсем не задался) и «Хааса» (помогла авария Ромена Грожана под сейфти-каром).

Стролл сам на трассе пропустил Шарля Леклера на «Заубере». Не смог справиться с неоднократно испытывавшим проблемы Алонсо. И даже близко не поборолся с Пересом и Сайнсом.

Учитывая, что в Баку Лэнс был быстрее Сироткина, а в контактной борьбе напарнику пока не проигрывал, можно предположить, что при доезде до финиша Сергей оказался бы девятым-десятым. И набрал первые очки в карьере в Ф-1. Но это стало бы следствием стечения обстоятельств, а не скорости болида. Ведь в воскресенье субботних результатов «Уильямс» в полной мере не подтвердил.

Прямая речь

«Сначала я отыграл несколько позиций, поравнялся с Лэнсом, и даже показалось, что в какой-то момент вырвался вперёд. Потом он отыграл позицию, но в целом именно старт прошёл нормально. Да, я немного задел Переса сзади, но моя машина не получила никаких повреждений, даже царапин. Очень обидно получить этот штраф, потому что, опять же, если бы я сильно ударил его сзади, то у меня остались бы следы от этого. Но не было вообще ничего! Ноль повреждений. Конечно, всё было на грани, но в рамках дозволенного. Странно, что меня даже не позвали на разбор этого инцидента к стюардам.

После второго поворота я уже был зажат между двумя машинами, получился «сэндвич», и я уже ничего не мог поделать. Кажется, это были Хюлькенберг и Алонсо по сторонам. Не хочу перекладывать вину ни на кого из них. Тут ничего не поделать, такое случается, когда три машины едут в ряд».

После гонки

Несмотря на воскресные проблемы, гонка в Баку фанатов «Уильямса» должна скорее обнадежить. В Азербайджане команда впервые не казалась недееспособным придатком к пелотону. Впервые боролась с кем-то, кроме «Заубера». Впервые могла выйти в третий сегмент квалификации.

Что до Сироткина конкретно, его способности в контактной борьбе остаются под вопросом. Обвинить в аварии и сходе Сергея нельзя, но еще до него россиянин въехал сзади в Переса, за что получил штраф и теперь потеряет три стартовые позиции в Барселоне.

По младшим сериям мы помним Сергея как быстрого, но иногда склонного к авариям пилота. В Формуле-1 с ним такое впервые, но и в борьбе гонщик «Уильямса» бывает нечасто. Так что судить о классе Сироткина по-прежнему рано — подождем европейских этапов.

До Гран-при Испании — две недели. Есть время пересмотреть повторы стартовых инцидентов, ну а команда в этот момент займётся подготовкой долгожданных новинок. Мы в курсе, что полного «излечения» машины ждать ещё долго, но, надеемся, сохранить хотя бы часть бакинской скорости получится.