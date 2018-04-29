Марко: гонщики должны иметь достаточно мозгов, чтобы избегать такого 

Спортивный консультант «Ред Булл» Хельмут Марко прокомментировал аварию между Даниэлем Риккардо и Максом Ферстаппеном на Гран-при Азербайджана, которая закончилась сходом обоих пилотов австрийской команды. Победу в гонке отпраздновал Льюис Хэмилтон.
«Меня не волнует, кто виноват. Оба гонщика должны иметь достаточно мозгов, чтобы избегать такого инцидента. Мы примем меры, чтобы гарантировать, что такого больше не произойдёт», — приводит слова Марко в своём твиттер-аккаунте корреспондент Auto Motor und Sport Тобиас Грюнер.