Марко: гонщики должны иметь достаточно мозгов, чтобы избегать такого

«Меня не волнует, кто виноват. Оба гонщика должны иметь достаточно мозгов, чтобы избегать такого инцидента. Мы примем меры, чтобы гарантировать, что такого больше не произойдёт», — приводит слова Марко в своём твиттер-аккаунте корреспондент Auto Motor und Sport Тобиас Грюнер.