Леклер признан гонщиком дня на Гран-при Азербайджана 

Пресс-служба Формулы-1 подвела итоги голосования болельщиков, определявших лучшего пилота на Гран-при Азербайджана. Больше всего голосов получил пилот «Заубера» Шарль Леклер, представляющий Монако. Монегаск финишировал в богатой на события гонке на седьмом месте после старта с 14-й позиции. Напомним, что на подиум Гран-при Азербайджана поднялись Льюис Хэмилтон, Кими Райкконен и Серхио Перес. Лидировавший в гонке Валттери Боттас сошёл из-за прокола колеса.
Посмотреть твит пресс-службы Формулы-1 о выборе Гонщика дня можно в официальном твиттер-аккаунте Ф-1.