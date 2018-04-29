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Леклер признан гонщиком дня на Гран-при Азербайджана
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Леклер признан гонщиком дня на Гран-при Азербайджана 

Чемпионат.com 2 часа назад
Пресс-служба Формулы-1 подвела итоги голосования болельщиков, определявших лучшего пилота на Гран-при Азербайджана. Больше всего голосов получил пилот «Заубера» Шарль Леклер, представляющий Монако. Монегаск финишировал в богатой на события гонке на седьмом месте после старта с 14-й позиции. Напомним, что на подиум Гран-при Азербайджана поднялись Льюис Хэмилтон, Кими Райкконен и Серхио Перес. Лидировавший в гонке Валттери Боттас сошёл из-за прокола колеса.
Посмотреть твит пресс-службы Формулы-1 о выборе Гонщика дня можно в официальном твиттер-аккаунте Ф-1.
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