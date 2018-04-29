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Кими Райкконен: «Видел поведение пилотов „Ред Булла“ и понимал, что между ними что-то случится»
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Кими Райкконен: «Видел поведение пилотов „Ред Булла“ и понимал, что между ними что-то случится» 

Спорт-Экспресс 1 час назад
Пилот "Феррари" Кими Райкконен признался, что мог досрочно закончить гонку «Гран-при Азербайджана». Финн, ставший вторым, рассказал о касании стены после одного из поворотов.
— После заключительного рестарта на первом же круге я коснулся стены, — цитирует F1i Райкконена. — Мне повезло, что переднее колесо не улетело. Я ожидал чего-то жесткого, но удача улыбнулась. Я постоянно был на грани по ходу гонки. Это была не самая приятная гонка, некоторые моменты понравились, но было немало негатива, мне приходилось бороться, чтобы не закончить гонку в стене.
Я пытался ехать как можно быстрее, избегая стен. Возможно, нам повезло, но некоторые могут винить только себя. Я видел, как впереди борются два «Ред Булла». По их поведению было понятно, что между ними что-то произойдет. Так и случилось. Мне оставаться только держаться в стороне от опасности. Я помнил, как проходила прошлогодняя гонка.
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