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Фернандо Алонсо: «Другой на моем месте сошел бы с дистанции»
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Фернандо Алонсо: «Другой на моем месте сошел бы с дистанции» 

Спорт-Экспресс 1 час назад
Фото: Motorsport.com
Пилот «Макларена» Фернандо Алонсо остался доволен седьмым местом в гонке «Гран-при Азербайджана». Он считает это серьезным достижением после двойного прокола колес на первом круге в результате контакта с «Уильямсом» Сергея Сироткина.
— Это безумие, — цитирует F1i Алонсо. — Седьмое место стало наградой за нашу настойчивость, потому что не думаю, что кто-то другой попытался бы с такой машиной, как у меня, вернуться на пит-лейн и продолжить борьбу. В какой-то момент я просто ехал на двух колесах, с поврежденным днищем. Машина не работала! Но мы не сдались, не остановились и решили бороться до самого финиша. Я доволен этим результатом. Это, наверное, самая длинная и лучшая гонка в моей жизни.
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