Ещё
Абитебуль: простим Хюлькенберга, если это будет его единственная ошибка
Далее:
Читайте также:
Ещё

Абитебуль: простим Хюлькенберга, если это будет его единственная ошибка 

Чемпионат.com 1 час назад
Руководитель «Рено» Сириль Абитебуль заявил, что команда с пониманием отнесётся к сходу немца Нико Хюлькенберга на Гран-при Азербайджана, если впредь подобных ошибок не повторится.
«Нико в Баку не повезло и он сошёл, но в прошлом году подобный сход был единственной ошибкой пилота за весь сезон. Мы простим Хюлькенберга, если это также будет его единственная ошибка в этом году», — приводит слова Абитебуля официальный пресс-релиз команды.
Напомним, Хюлькенберг сошёл на Гран-при Азербайджана после своей ошибки, которая привела к столкновению со стеной и сходу Нико.
Чемпионат.com: последние новости
Авария Сироткина и поломка болида Риккардо — в фотообзоре Гран-при Ф-1 в Баку Сироткин: завтра у «Уильямса» лучший шанс набрать первые очки в сезоне Лауда: на 70% в аварии виноват Ферстаппен, на 30% — Риккардо
Комментарии
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Олимпийская чемпионка Киселева стала врагом Украины4
Кудрявцева показала откровенное фото44
Умерла 15-летняя российская сноубордистка59
«Тренер предлагал мне интим четыре раза»300
Российский боец UFC удивила мир своими формами20
Видео
03:29
Как проходил бой Емельяненко с Миром
MMA
00:27
Француз забил гол рукой и сознался
Футбол
02:11
Чемпион ОИ испугался «задней» от Родченкова
Зимние виды спорта
04:00
«Пойдем в суд»: WADA и МОК объединились против РФ
Лыжный спорт Статьи
00:04
Умерла 15-летняя российская сноубордистка
Зимние виды спорта
00:09
Кокорин назвал Дзюбу крохобором
Футбол
02:55
Россия заработает на футболе миллиарды долларов
Футбол Политика
07:46
Жена Крушельницкого приняла радикальное решение
Зимние виды спорта
01:00
Безногий мальчик сыграл в футбол с Диего Марадоной
Футбол
00:35
Аргентинский футболист промазал по воротам с метра
Футбол
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение