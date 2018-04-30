Абитебуль: простим Хюлькенберга, если это будет его единственная ошибка

Руководитель «Рено» Сириль Абитебуль заявил, что команда с пониманием отнесётся к сходу немца Нико Хюлькенберга на Гран-при Азербайджана, если впредь подобных ошибок не повторится.

«Нико в Баку не повезло и он сошёл, но в прошлом году подобный сход был единственной ошибкой пилота за весь сезон. Мы простим Хюлькенберга, если это также будет его единственная ошибка в этом году», — приводит слова Абитебуля официальный пресс-релиз команды.

Напомним, Хюлькенберг сошёл на Гран-при Азербайджана после своей ошибки, которая привела к столкновению со стеной и сходу Нико.