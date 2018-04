Приятная неожиданность: Дженсон Баттон поедет за SMP Racing в Ле-Мане

Экс-чемпион Формулы-1 Дженсон Баттон поедет в гонке «24 часа Ле-Мана». Поедет за российскую SMP Racing!

Чемпион Формулы-1 сезона-2009 станет членом экипажа, где выступят Виталий Петров Михаил Алёшин . Они поведут в бой спортпрототип BR1 российской команды «СМП Рейсинг». Машина эта, кстати, будет категории LMP1. Отметим, что Дженсон, несмотря на весь свой богатый опыт, в Ле-Мане предстоит стартовать впервые в жизни. Интересно и то, что в этом году он посоперничать сможет с Фернандо Алонсо , который в прошлом являлся его товарищем по команде в «Макларене». Испанец, если вы не в курсе и не следите пристально за новостями мира автоспорта, подписал контракт с Toyota Gazoo Racing.

«Как вы можете догадаться, моей мечтой было принять участие в Ле-Мане, — сказала Баттон. — Продолжать гоняться и выигрывать — этого хочет каждый пилот, и я ничем не отличаюсь. Моими товарищами по команде в этом году будут Михаил Алёшин и Виталий Петров, которого очень хорошо знаю по Формуле-1».

Марафон «24 часа Ле-Мана» состоится в этом сезоне 16 и 17 июня. Баттон также проедет за «СМП Рейсинг» и все оставшиеся этапы чемпионата мира по гонкам на выносливость. Таким образом, британец пропустит только стартовый раунд в Спа. Несомненно, приглашение Баттона — это большое событие.

This is the SMP Racing BR1 that I’ll be racing along side @vitalypetrovrus & @mikhailaleshin at… https://t.co/fNrYVETJpn

— Jenson Button (@JensonButton) 27 апреля 2018 г.

«У нас действительно хорошие шансы оказаться конкурентоспособными в Ле-Мане. Прежде всего, это гонка на выживание. Я надеюсь, мы будем бороться за победу», — добавила Баттон.

Дженсон Баттон плюс в нынешнем году соревнуется в японском первенстве Super GT, оспаривая титул в классе GT500 за рулём Honda NSX-GT. Дженсон занял второе место вместе с партнёром по экипажу в своей первой же гонке здесь — случилось это кольце Окаяма в начале апреля.