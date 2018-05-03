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Сергей Сироткин: мне не могут нравиться такие результаты
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Сергей Сироткин: мне не могут нравиться такие результаты 

Вести.Ru 2 часа назад
Фото: Вести.Ru
Российский пилот команды «Формулы-1» Williams Сергей Сироткин заявил, что находится в не самой простой ситуации, а демонстрируемые на первых этапах им результаты не могут его устраивать.
"Дополнительного психологического прессинга нет. Конечно, нам всем хотелось бы с первой же гонки зарабатывать очки конкурировать с остальными, но это не произошло, — приводит слова Сироткина F1news.ru. — Сейчас у меня действительно непростая ситуация, но, если честно… Я хотел сказать, что мне это нравится, но безусловно, мне не могут нравиться такие результаты".
"С мотивацией проблем нет — наоборот, все в команде выкладываются на полную, и я чувствую, что могу привнести весомый вклад. Когда мы в итоге добьемся прогресса, то это будет намного приятнее, нежели просто прийти в конюшню и сразу попасть в конкурентную стихию".
Напомним, ранее стало известно о том, что в пятничных тестах в Барселоне место Сироткина в болиде команды займет польский пилот Роберт Кубица. Такое решение было принято руководством команды, чтобы дать перерыв россиянину и заодно проверить в деле ближайший резерв.
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