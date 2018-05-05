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Российские пилоты Алешин и Петров заняли шестое место в гонке на выносливость
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Российские пилоты Алешин и Петров заняли шестое место в гонке на выносливость 

Газета.Ru 1 час назад
Фото: Газета.Ru
В бельгийском Спа завершилась шестичасовая гонка, открывавшая суперсезон чемпионата мира на выносливость.
Победу в мини-марафоне, предварявшем «24 часа Ле-Мана», одержали фавориты из Toyota Gazoo Racing, в составе которой выступали Фернандо Алонсо, Кадзуки Накадзима и Себастьян Буэми. Японский болид захватил лидерство с самого старта и не уступал его до конца гонки.
Российская команда SMP Racing, представленная двумя прототипами, осталась без призов — автомобиль N11 с Михаилом Алешиным и Виталием Петровым занял шестое место, а болид под номером 17 сошел после аварии на пятом часу гонки. Находившийся за рулем Матевос Исаакян серьезно не пострадал, но отправился в госпиталь на углубленное обследование.
"Было не очень просто, но я рад, что сумели добраться до финиша — это главное достижение этапа. Мы ехали с аэродинамическим обвесом, предназначенным для Ле-Мана, поэтому темп был немного ниже, чем возможно. Хотелось, конечно, попасть на подиум — давно на нем не был", — заявил Петров.
Экипаж российского гонщика G-Drive Racing Романа Русинова стал лучшим в своем классе LMP-2. Следующая гонка суперсезона — «24 часа Ле-Мана» — состоится 16-17 июня.
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