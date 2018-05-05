Российские пилоты Алешин и Петров заняли шестое место в гонке на выносливость

В бельгийском Спа завершилась шестичасовая гонка, открывавшая суперсезон чемпионата мира на выносливость.

Победу в мини-марафоне, предварявшем «24 часа Ле-Мана», одержали фавориты из Toyota Gazoo Racing, в составе которой выступали Фернандо Алонсо , Кадзуки Накадзима и Себастьян Буэми . Японский болид захватил лидерство с самого старта и не уступал его до конца гонки.

Российская команда SMP Racing, представленная двумя прототипами, осталась без призов — автомобиль N11 с Михаилом Алешиным Виталием Петровым занял шестое место, а болид под номером 17 сошел после аварии на пятом часу гонки. Находившийся за рулем Матевос Исаакян серьезно не пострадал, но отправился в госпиталь на углубленное обследование.

"Было не очень просто, но я рад, что сумели добраться до финиша — это главное достижение этапа. Мы ехали с аэродинамическим обвесом, предназначенным для Ле-Мана, поэтому темп был немного ниже, чем возможно. Хотелось, конечно, попасть на подиум — давно на нем не был", — заявил Петров.