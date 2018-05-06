Глок выиграл вторую гонку DTM в Хоккенхайме 

Немецкий гонщик Тимо Глок стал победителем второй гонки DTM на автодроме в Хоккенхайме. Второе место досталось Майку Роккенфеллеру, третьим стал Гэри Паффетт.
DTM. Хоккенхайм. Вторая гонка
1. Тимо Глок («БМВ») 2. Майк Роккенфеллер 3. Гэри Паффетт («Мерседес») 4. Джоэль Эрикссон («БМВ») 5. Лоик Дюваль («Ауди») 6. Паскаль Верляйн («Мерседес») 7. Рене Раст («Ауди») 8. Бруно Спенглер («БМВ») 9. Пол ди Реста («Мерседес») 10. Аугусто Фарфус («БМВ») 11. Марко Виттманн («БМВ») 12. Робин Фряйнс («Ауди») 13. Нико Мюллер («Ауди») 14. Филипп Энг («БМВ») 15. Лукас Ауэр («Мерседес») 16. Маттиас Экстрём («Ауди») 17. Джейми Грин («Ауди») 18. Даниэль Хункаделья («Мерседес»)