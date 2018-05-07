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Нико Росберг показал свой раритетный Mercedes 300 SL Gullwing
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Нико Росберг показал свой раритетный Mercedes 300 SL Gullwing 

Car.ru 7 минут назад
Фото: Car.ru
Бывший чемпион Формулы-1 Нико Росберг продемонстрировал езду на собственном Mercedes 300 SL Gullwing.
Видеоролик выложил в сеть сам автогонщик. Он проехал на своем Mercedes 300 SL Gullwing по улицам Монако.
Машина была выпущена в 1955 году и прошла процесс реставрации. Однако остались прежними система зажигания, а также оригинальные кожаные сидения, которым более 60 лет.
Вместе с тем, реставраторы добросовестно поработали над кузовом и дверьми, придав им более современный вид. Поэтому машина для своего возраста выглядит просто замечательно.
На видео заметно, как Росберг демонстрирует зрителям на своем Mercedes своеобразную экскурсию по Монако. Видно, как владелец наслаждается процессом движения.
Интересно, что Росберг далеко не первый пилот Формулы-1, который имеет свой автопарк. Так, Льюис Хэмилтон выставил в Великобритании на продажу свой Mercedes-Maybach S600.
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