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Команда «Формулы-1» благодаря блокчейну станет еще быстрее
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Команда «Формулы-1» благодаря блокчейну станет еще быстрее 

BitCryptoNews 2 часа назад
Фото: BitCryptoNews
Команда Williams Martini Racing известна как одна из лучших в мире команд «Формулы-1». Кроме того, «Уильямс» признается одной из самых инновационных команд в мировом чемпионате по кольцевым гонкам. Чтобы добиться еще более высоких результатов, участники «Формулы-1» решили рассмотреть возможности использования блокчейн-технологий. «Уильямс» является девятикратным обладателем Кубка конструкторов «Формулы-1». Всего за свою историю команда одержала 114 побед с момента основания в 1977 году Фрэнком Уильямсом. В данный момент руководство команды рассматривает возможные способы применения блокчейн-технологий в автогонках. Для этого гонщики обратились к разработчику межплатформенного программного обеспечения Omnitude. Специалисты ИТ-компании должны им помочь повысить эффективность работы систем управления данными. Известно, что Williams Martini Racing подписала с Omnitude договор долгосрочного сотрудничества. Новые партнеры команды на первых стадиях должны помочь ей развивать систему снабжения.
текст: Антон Кузнецов, фото: Martini
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