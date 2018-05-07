Команда «Формулы-1» благодаря блокчейну станет еще быстрее 

Команда Williams Martini Racing известна как одна из лучших в мире команд «Формулы-1». Кроме того, «Уильямс» признается одной из самых инновационных команд в мировом чемпионате по кольцевым гонкам. Чтобы добиться еще более высоких результатов, участники «Формулы-1» решили рассмотреть возможности использования блокчейн-технологий. «Уильямс» является девятикратным обладателем Кубка конструкторов «Формулы-1». Всего за свою историю команда одержала 114 побед с момента основания в 1977 году Фрэнком Уильямсом. В данный момент руководство команды рассматривает возможные способы применения блокчейн-технологий в автогонках. Для этого гонщики обратились к разработчику межплатформенного программного обеспечения Omnitude. Специалисты ИТ-компании должны им помочь повысить эффективность работы систем управления данными. Известно, что Williams Martini Racing подписала с Omnitude договор долгосрочного сотрудничества. Новые партнеры команды на первых стадиях должны помочь ей развивать систему снабжения.
текст: Антон Кузнецов, фото: Martini