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Тото Вольфф: «Уже научились воспринимать слова Экклстоуна с улыбкой»
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Тото Вольфф: «Уже научились воспринимать слова Экклстоуна с улыбкой» 

Спорт-Экспресс 1 час назад
Глава «Мерседеса» Тото Вольфф не воспринимает всерьез слова бывшего генерального промоутера «Формулы-1» Берни Экклстоуна о Льюисе Хэмилтоне. Он заявил после гонки в Баку, которую британец выиграл, что Хэмилтон уже не так мотивирован.
— Сейчас для нас нет хороших новостей, — цитирует F1i Вольффа. — Мы колеблемся между депрессией и волнением. Когда «Мерседес» ошибается, все говорят о конце эпохи, когда мы идем верной дорогой, они твердят, что «Мерседес» разрушает спорт.
Это не Льюис в первых гонках выступил не на своем уровне, а вся команда. Мы могли выиграть три стартовые гонки, но не сделали этого. А в Хэмилтоне всегда горит священный огонь и желание побеждать. Мы все уважаем Берни. Но уже научились воспринимать его комментарии с улыбкой. Он замечательный, и ему всегда есть что сказать.
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