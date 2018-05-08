Тото Вольфф: «Уже научились воспринимать слова Экклстоуна с улыбкой»

Глава «Мерседеса» Тото Вольфф не воспринимает всерьез слова бывшего генерального промоутера «Формулы-1» Берни Экклстоуна Льюисе Хэмилтоне . Он заявил после гонки в Баку, которую британец выиграл, что Хэмилтон уже не так мотивирован.

— Сейчас для нас нет хороших новостей, — цитирует F1i Вольффа. — Мы колеблемся между депрессией и волнением. Когда «Мерседес» ошибается, все говорят о конце эпохи, когда мы идем верной дорогой, они твердят, что «Мерседес» разрушает спорт.

Это не Льюис в первых гонках выступил не на своем уровне, а вся команда. Мы могли выиграть три стартовые гонки, но не сделали этого. А в Хэмилтоне всегда горит священный огонь и желание побеждать. Мы все уважаем Берни. Но уже научились воспринимать его комментарии с улыбкой. Он замечательный, и ему всегда есть что сказать.