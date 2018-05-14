«Он спровоцировал ад»

«Феррари» проиграла в Испании, а Феттель ещё больше отстал от Хэмилтона в общем зачёте. Это был поворотный момент или разовая неудача?

В Испании Льюис Хэмилтон одержал вторую победу подряд и закрепился в лидерах чемпионата, однако успех в Испании — главный успех «Мерседеса» в этом году. Ещё ни разу по ходу сезона «Серебряные стрелы» не были так сильны. За счёт чего удалось прибавить Льюису, куда делась скорость «Феррари» и о чём думал Ромен Грожан — в обзоре западных СМИ.

«Это был прежний Хэмилтон»

По ходу всей гонки у Хэмилтона не было соперников — британец уверенно отрывался от всего пелотона и не оставил ни единого шанса ни Себастьяну Феттелю, ни Валттери Боттасу . «Мерседес», как в первые годы «турбо-гибридной» эры, ехал словно в собственной лиге, и теперь журналисты задаются вопросом — так будет всегда или это был единичный случай.

«Перед гонкой Хэмилтон заявил, что намерен продемонстрировать максимальный темп, и именно это и произошло в гонке. В квалификации его преимущество составило всего четыре сотых секунды, но в гонке догнать его не мог никто. Вопрос теперь в том, будет ли отрыв «Мерседеса» и Хэмилтона таким всегда или в данном случае роль сыграла трасса», — пишет британская Sky Sports.

«Впервые после Мельбурна у «Мерседеса» была сильнейшая машина на трассе. После четырёх гонок казалось, что у «Феррари» есть решающее преимущество против пелотона вообще и «Мерседеса» в частности. Оно было не слишком большим, но после трёх поулов подряд возникло ощущение, что эпоха доминирования «Мерседеса» закончилась, — пишет журналист The Telegraph Люк Слейтер . — Однако в Испании Хэмилтон гонялся сам с собой, а созданный им на первом отрезке отрыв сделал Льюиса единственным претендентом на победу. Так, к 17 кругу Феттель отстал от Хэмилтона почти на шесть секунд, то есть с момента рестарта проигрывал в среднем по 0,6 секунды на каждом круге. В лучшем случае Феттель уступал лидеру по четыре десятых (12-й, 13-й и 16-й круги), но это тоже огромное отставание. Это был прежний Хэмилтон, с той скоростью и спокойствием, которого не хватало в предыдущих гонках».

«Победа Хэмилтона была актом проявления силы — даже больше, чем его поул. Но сомнения всё же остаются: как сильно изменился статус-кво из-за изменений в шинах? «Красные» потеряли свою волшебную помощь. Феттель старался, но не вышло — и не по вине гонщика», — заключает корреспондент итальянской La Corriere della Sera Марко Летиция.

«Паниковать не стоит — могло быть и хуже»

У «Феррари» Гран-при Испании вызывал совершенно противоположные эмоции — «Скудерия» не просто проиграла, но и впервые по ходу сезона вообще не имела шансов на победу. Большинство экспертов связывает это со структурным изменением шин и уменьшению слоя рабочей поверхности на 0,4 мм. Предполагается, что из-за этого машина «Феррари» стала намного хуже работать с резиной.

«Не приходится сомневаться, что изменения в конструкции шин больнее всех ударили по «Феррари». Вплоть до этого уик-энда «Скудерия» бережнее всех обращалась с резиной, но в Испании расход шин оказался очень высоким, — пишет корреспондент портала PlanetF1 Ричард Роуз . — Феттель был первым гонщиком, который поехал за свежей резиной, а потом «Феррари» пожертвовала двумя позициями, поскольку шин до финиша могло не хватить. Но стоит отметить, что с пит-стопа Феттель выехал чуть позже, чтобы пропустить Переса и не получить штраф, — это стоило Себу подиума, в то время как второе место он потерял из-за расхода резины».

«С самого начала уик-энда «Феррари» была медленна. Единственное, с чем удалось справиться команде, — это тактика. Пит-стоп в режиме виртуального сейфти-кара был умным ходом. Но главная проблема, как сказал Феттель, проста — у «Феррари» попросту не было темпа, — добавляет Пит Гилл из Sky Sports. — На фоне неудачи «Скудерии» у «Мерседеса» всё прошло гладко. Вопрос к «Серебряным стрелам» теперь такой же как к Хэмилтону: удалось ли найти ответ на проблемы, возникшие в Китае, Бахрейне и Баку? Или просто особенности трассы в Барселоне позволили раскрыть потенциал? Впрочем, очевидно, что повторить столь же выдающуюся форму будет непросто».

Однако в Италии обращают внимание, что проблемы были далеко не только с шинами — немало беспокойства вызвал сход Кими Райкконена. «В Испании у „Феррари“ возникли проблемы с шинами, но в гонке произошёл ещё один куда более неприятный момент — отказ двигателя. На машину Кими Райкконена новый двигатель установили лишь днём ранее, и пока неясно в чём именно была проблема — или в электронике, или в батарее. Маурицио Арривабене обещает, что инженеры выяснят причину. Паниковать не стоит — могло быть и хуже», — пишет на страницах La Gazzetta dello Sport Филиппо Гримальди. «17 очков преимущества Льюиса — не слишком большая проблема для Феттеля и „Феррари“, но, начиная с Гран-при Бахрейна, немец постоянно теряет очки, — напоминает Sky Sports. — Если не брать небольшой промах мимо механиков на втором пит-стопе, Феттель не допустил ни единой ошибки, однако потеря темпа оказалась большой. В Монако „Феррари“ должна быть сильнее, но теперь это будет гонка, которую лидер „Скудерии“ обязан выигрывать».

«Грожан должен как можно скорее усвоить урок»

Одним из самых запоминающихся событий гонки стал вылет Ромена Грожана уже на первом круге. Болид француза развернуло поперёк трассы, в него на полном ходу врезались Нико Хюлькенберг Пьер Гасли , а усыпанный обломками асфальт пришлось чистить несколько кругов. Это уже не первый промах Грожана в этом году, более того — у француза до сих пор нет ни одного очка. «В 2012 году Грожан проводил в Формуле-1 свой первый полный сезон — и уже тогда Марк Уэббер назвал француза „психом первого круга“. Несколько лет спустя Ромен рассказал, что обращался к психологу, чтобы понять, почему в условиях давления принимает плохие решения. И после ошибки в Испании гонщику могут понадобиться дополнительные сеансы, — пишет журналист The National Грэм Кейгилл. — Самое странное в этом инциденте это то, что Грожан признался стюардам, что намеренно вернул неуправляемую машину на трассу, пытаясь выйти из разворота. Очень странный ход, учитывая, что в этот момент позади него было ещё десять машин. Учитывая обстоятельства, Грожану повезло отделаться всего тремя позициями на старте Гран-при Монако».

«Ошибки бывают, но попытка выйти из разворота была ужасной — и Грожан должен как можно скорее усвоить этот урок. Тем не менее, это — лишь часть более серьёзной проблемы гонщика, чьи акции в паддоке достигли низшей точки. В «Хаас» Грожан приходил в надежде получить шанс пробиться в «Феррари», но теперь этому не бывать, особенно на фоне выступлений Даниэля Риккардо Шарля Леклера , — продолжает Кейгилл. — Грожан постоянно жалуется на машину, хотя это не редкость — посмотрите на Хэмилтона и «Мерседес». Но нытьё и ошибки можно простить, если у гонщика есть скорость. Но у француза сейчас нет и этого. У «Хааса» в этом году неплохая машина — Магнуссен уже дважды финишировал в первой шестёрке, и Ромен явно уступает напарнику. Теперь его главная задача — чисто проводить гонки и избежать ошибок. И от этой задачи зависит будущее француза в Формуле-1».

«Ваши права и техпаспорт, пожалуйста. Бездумный разворот на первом круге мог привести к куда более серьёзным последствиям. Грожана развернуло, но, пытаясь вернуться на трассу, он держал открытым газ и спровоцировал настоящий ад из дыма жжёной резины и обломков. Напомним, в Баку он вылетел с трассы в режиме сейфти-кара. В Формуле-1 люди платили куда более высокую цену и за менее грубые ошибки. Чудо какое-то», — добавляет Марко Летиция из La Corriere della Sera.

«Начались сомнения в эффективности»

Много шуму в Испании наделал «Макларен», подготовивший новый носовой обтекатель с тремя воздуховодами. Это помогло Фернандо Алонсо впервые в сезоне выйти в третий сегмент квалификации, но в гонке испанец вновь оказался позади «Рено» и даже близко не мог бороться с «Ред Булл». Ещё в конце апреля стало известно, что пост технического директора «Макларена» покинул Тим Госс . Но, по слухам, это только начало больших перестановок в команде — следующим может стать Эрик Булье