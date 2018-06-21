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«Тур де Франс» могут бойкотировать
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«Тур де Франс» могут бойкотировать в случае допуска Фрума до старта 

Вести.Ru 21 июня 2018
Фото: EPA
Веломногодневка "Тур де Франс" может оказаться на грани срыва в случае, если до стартов на одну из самых престижных гонок будет допущен британец из Sky Team Крис Фрум. К бойкоту призывает бывший французский-гонщик Бернар Ино.
"Если международные органы не накажут Фрума, то уже самим гонщикам придется взять ответственность на себя, — сказал Ино, слова которого приводит Спортс.Ru со ссылкой на AFP. — Если пелотон допустит мошеннику выйти на старт гонки, то это будет его проблема".
"Гонщики должны устроить забастовку и не быть столь лояльным. Когда наказания несли другие, все были согласны, но они не будут осуждать Фрума, потому что контроль был неправильным? Нет, все было в порядке. Контадора наказали, и он согласился с решением, а Фруму ничего не будет?"
Напомним, что в 2017 году организме британца был обнаружен сальбутамол, который сам по себе не является допингом, если не будет превышен допустимый лимит. Однако у Фрума было выявлено двойное превышение разрешенной нормы, за что могут последовать штрафные санкции. Окончательное решение по велогонщику Международным союзом велосипедистов (UCI) на данный момент не принято.
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