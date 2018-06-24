Хэмилтон вышел в лидеры чемпионата после Гран-при Франции 

Льюис Хэмилтон захватил лидерство в общем зачёте чемпионата мира Формулы-1 после завершения гонки Гран-при Франции. В его активе 145 очков. Второе место занимает Себастьян Феттель, уступая Хэмилтону 14 очков. На третью позицию вышел Даниэль Риккардо, опередивший Валттери Боттаса. На счету Риккардо 96 очков.
В Кубке конструкторов после восьми этапов лидирует «Мерседес», второе место занимает «Феррари», третье — «Ред Булл».
Формула-1. Положение в личном зачёте после восьми этапов
1. Льюис Хэмилтон («Мерседес») — 145 очков
2. Себастьян Феттель («Феррари») — 131 3. Даниэль Риккардо («Ред Булл» — 96 4. Валттери Боттас («Мерседес»)) — 92 5. Кими Райкконен («Феррари») — 83 6. Макс Ферстаппен («Ред Булл») — 68 7. Нико Хюлькенберг («Рено») — 34 8. Фернандо Алонсо («Макларен») — 32 9. Карлос Сайнс («Рено») — 28 10. Кевин Магнуссен («Хаас») — 27 11. Пьер Гасли («Торо Россо») — 18 12. Серхио Перес («Форс Индия») — 17 13. Эстебан Окон («Форс Индия») — 11 14. Шарль Леклер («Заубер») — 11 15. Стоффель Вандорн («Макларен») — 8 16. Лэнс Стролл («Уильямс») — 4 17. Маркус Эрикссон («Заубер») — 2 18. Брендон Хартли («Торо Россо») — 1 19. Ромен Грожан («Хаас») — 0 20. Сергей Сироткин («Уильямс») — 0.
Формула-1. Положение в Кубке конструторов после восьми этапов
1. «Мерседес» — 237 очка
2. «Феррари» — 214 3. «Ред Булл» — 164 4. «Рено» — 62 5. «Макларен» — 40 6. «Форс Индия» — 28 7. «Хаас» — 27 8. «Торо Россо» — 19 9. «Заубер» — 13 10. «Уильямс» — 4.