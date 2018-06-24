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Хэмилтон вышел в лидеры чемпионата после Гран-при Франции
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Хэмилтон вышел в лидеры чемпионата после Гран-при Франции 

Чемпионат.com 24 июня 2018
Фото: РИА Новости
Льюис Хэмилтон захватил лидерство в общем зачёте чемпионата мира Формулы-1 после завершения гонки Гран-при Франции. В его активе 145 очков. Второе место занимает Себастьян Феттель, уступая Хэмилтону 14 очков. На третью позицию вышел Даниэль Риккардо, опередивший Валттери Боттаса. На счету Риккардо 96 очков.
В Кубке конструкторов после восьми этапов лидирует «Мерседес», второе место занимает «Феррари», третье — «Ред Булл».
Формула-1. Положение в личном зачёте после восьми этапов
1. Льюис Хэмилтон («Мерседес») — 145 очков
2. Себастьян Феттель («Феррари») — 131  3. Даниэль Риккардо («Ред Булл» — 96  4. Валттери Боттас («Мерседес»)) — 92  5. Кими Райкконен («Феррари») — 83  6. Макс Ферстаппен («Ред Булл») — 68  7. Нико Хюлькенберг («Рено») — 34  8. Фернандо Алонсо («Макларен») — 32  9. Карлос Сайнс («Рено») — 28  10. Кевин Магнуссен («Хаас») — 27  11. Пьер Гасли («Торо Россо») — 18  12. Серхио Перес («Форс Индия») — 17  13. Эстебан Окон («Форс Индия») — 11  14. Шарль Леклер («Заубер») — 11  15. Стоффель Вандорн («Макларен») — 8  16. Лэнс Стролл («Уильямс») — 4  17. Маркус Эрикссон («Заубер») — 2  18. Брендон Хартли («Торо Россо») — 1  19. Ромен Грожан («Хаас») — 0  20. Сергей Сироткин («Уильямс») — 0.
Формула-1. Положение в Кубке конструторов после восьми этапов
1. «Мерседес» — 237 очка
2. «Феррари» — 214  3. «Ред Булл» — 164  4. «Рено» — 62  5. «Макларен» — 40  6. «Форс Индия» — 28  7. «Хаас» — 27  8. «Торо Россо» — 19  9. «Заубер» — 13  10. «Уильямс» — 4.
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