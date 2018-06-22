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В ХМАО упал вертолет Ми-2
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В ХМАО упал вертолет Ми-2 

ТК «Звезда» 1 час назад
Фото: ТК «Звезда»
Вертолет Ми-2 найден разрушенным.
В Ханты-Мансийском автономном округе упал вертолет Ми-2. Он потерпел крушение в болотистой местности в семи километрах от города Лангепас. Об этом «Звезде» сообщили в Уральском следственном управлении на транспорте.
В результате крушения вертолет сильно разрушился. Пилот погиб. По предварительной информации, на борту находился еще один человек, его судьба неизвестна. Спасатели ведут поиски. Выясняется цель полета и были ли еще на борту люди.
Вертолет принадлежал транспортной компании.
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