В ХМАО упал вертолет Ми-2

Вертолет Ми-2 найден разрушенным.

В Ханты-Мансийском автономном округе упал вертолет Ми-2. Он потерпел крушение в болотистой местности в семи километрах от города Лангепас. Об этом «Звезде» сообщили в Уральском следственном управлении на транспорте.

В результате крушения вертолет сильно разрушился. Пилот погиб. По предварительной информации, на борту находился еще один человек, его судьба неизвестна. Спасатели ведут поиски. Выясняется цель полета и были ли еще на борту люди.

Вертолет принадлежал транспортной компании.