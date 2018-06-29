Макс Ферстаппен: «Раздражает, что журналисты не говорят о Феттеле так плохо, как говорили обо мне»

— Надеюсь, что в Австрии журналисты после аварии Феттеля во Франции спросят у него, намерен ли он менять свой подход к гонкам, — цитирует F1Today Ферстаппена. — Все ошибаются, даже лучшие. Но меня раздражает, что они не говорят о нем так плохо, как говорили обо мне. Меня постоянно преследовали с глупыми вопросами. Хорошо, что сейчас все в порядке.