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Ферстаппен выиграл Гран-при Австрии
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Ферстаппен выиграл Гран-при Австрии 

LiveSport.Ru 1 июля 2018
Фото: LiveSport.Ru
Гонщик «Ред Булла» Макс Ферстаппен стал победителем Гран-при Австрии.
Второе место занял Кими Райкконен из «Феррари», а топ-3 замкнул еще один пилот Скудерии Себастьян Феттель.
Российский гонщик «Уильямса» Сергей Сироткин финишировал 14-м, а его напарник Лэнс Стролл — 13-м.
Стоит отметить, что Льюис Хэмилтон и Валттери Боттас из «Мерседеса» не смогли финишировать из-за технических проблем.
Гран-при Австрии. Результаты
1. Макс Ферстаппен («Ред Булл») — 71 круг
2. Кими Райкконен («Феррари») +1,504  3. Себастьян Феттель («Феррари») +3,181  4. Ромен Грожан («Хаас») +1 круг
5. Кевин Магнуссен («Хаас») +1 круг
6. Эстебан Окон («Форс-Индия») +1 круг
7. Серхио Перес («Форс-Индия») +1 круг
8. Фернандо Алонсо («Макларен») +1 круг
9. Шарль Леклер («Заубер») +1 круг
10. Маркус Эрикссон («Заубер») +1 круг
11. Пьер Гасли («Торо Россо») +1 круг
12. Карлос Сайнс-младший («Рено») +1 круг
13. Ланс Стролл («Уильямс») +2 круга
14. Сергей Сироткин («Уильямс») +2 круга
15. Стоффель Вандорн («Макларен») +3 круга
Сошли:
Льюис Хэмилтон («Мерседес»)
Брендон Хартли («Торо Россо»)
Даниэль Риккардо («Ред Булл»)
Валттери Боттас («Мерседес»)
Нико Хюлькенберг («Рено»)
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