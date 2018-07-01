Ферстаппен выиграл Гран-при Австрии 

Гонщик «Ред Булла» Макс Ферстаппен стал победителем Гран-при Австрии.
Второе место занял Кими Райкконен из «Феррари», а топ-3 замкнул еще один пилот Скудерии Себастьян Феттель.
Российский гонщик «Уильямса» Сергей Сироткин финишировал 14-м, а его напарник Лэнс Стролл — 13-м.
Стоит отметить, что Льюис Хэмилтон и Валттери Боттас из «Мерседеса» не смогли финишировать из-за технических проблем.
Гран-при Австрии. Результаты
1. Макс Ферстаппен («Ред Булл») — 71 круг
2. Кими Райкконен («Феррари») +1,504 3. Себастьян Феттель («Феррари») +3,181 4. Ромен Грожан («Хаас») +1 круг
5. Кевин Магнуссен («Хаас») +1 круг
6. Эстебан Окон («Форс-Индия») +1 круг
7. Серхио Перес («Форс-Индия») +1 круг
8. Фернандо Алонсо («Макларен») +1 круг
9. Шарль Леклер («Заубер») +1 круг
10. Маркус Эрикссон («Заубер») +1 круг
11. Пьер Гасли («Торо Россо») +1 круг
12. Карлос Сайнс-младший («Рено») +1 круг
13. Ланс Стролл («Уильямс») +2 круга
14. Сергей Сироткин («Уильямс») +2 круга
15. Стоффель Вандорн («Макларен») +3 круга
Сошли:
Льюис Хэмилтон («Мерседес»)
Брендон Хартли («Торо Россо»)
Даниэль Риккардо («Ред Булл»)
Валттери Боттас («Мерседес»)
Нико Хюлькенберг («Рено»)