Ещё
Немецкий гонщик «Феррари» Феттель потеряет три позиции на старте гонки Гран-при Австрии
Далее:
Читайте также:
Ещё

Немецкий гонщик «Феррари» Феттель потеряет три позиции на старте гонки Гран-при Австрии 

ТАСС 30 июня 2018
Фото: ТАСС
ТАСС, 30 июня. Немецкий пилот команды чемпионата мира по автогонкам в классе машин «Формула-1» "Феррари" Себастьян Феттель оштрафован на три позиции в гонке австрийского этапа. Об этом сообщает BBC.
В субботу Феттель занял третье место по итогам квалификационных заездов. Из-за штрафа немецкий гонщик будет стартовать с шестой позиции. Причиной наказания стала блокировка пилота команды "Рено" испанца Карлоса Сайнса— младшего. Победу в квалификации одержал финн Валттери Боттас из «Мерседеса», второе время показал его партнер по команде британец Льюис Хэмилтон.
В текущем сезоне «Формулы-1» Феттель занимает второе место в турнирной таблице, имея в активе 131 очко. Немец, выигравший три этапа в текущем сезоне, отстает на 14 очков от идущего первым Хэмилтона.
Гонка Гран-при Австрии пройдет в воскресенье, начало — 16:10 мск.
ТАСС: последние новости
Гонщик "Ред Булла" Ферстаппен выиграл Гран-при Австрии, Сироткин - 14-й Россиянин Мазепин финишировал седьмым во второй гонке этапа GP3 в Великобритании Гонщик "Мерседеса" Хэмилтон выиграл квалификацию Гран- при Великобритании, Сироткин - 18-й
Комментарии  Ещё 15 источников 
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Слепаков обратился к футболистам сборной80
ФИФА наказала хорватского игрока за скандал на ЧМ140
Над сборной Хорватии нависла угроза после скандала847
Жуткое фото травмы Кутепова взбудоражило Сеть25
Разоблачитель допинга раскритиковал ЧМ в России57
Видео
00:08
«Слава Украине!»: Хорваты празднуют победу
Футбол Прочее
00:47
Президент Хорватии «оторвалась» вместе со сборной
ЧМ по футболу 2018 Футбол
00:08
ФИФА наказала хорватского игрока за скандал на ЧМ
Футбол ЧМ по футболу 2018
02:07
Встретить сборную России пришли тысячи болельщиков
Футбол ЧМ по футболу 2018
02:07
Футбол жив: будни и драмы четвертьфиналов
ЧМ по футболу 2018 Статьи
01:11
Разоблачитель допинга раскритиковал ЧМ в России
ЧМ по футболу 2018
02:07
«Расстроился, но не очень»: как Москва пережила поражение
Статьи Футбол
01:00
Собчак ответила обидчикам Смолова
ЧМ по футболу 2018 Футбол
00:42
Уткин провокационно высказался о сборной России
Футбол ЧМ по футболу 2018
00:36
Над сборной Хорватии нависла угроза после скандала
Футбол ЧМ по футболу 2018
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение