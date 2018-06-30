Немецкий гонщик «Феррари» Феттель потеряет три позиции на старте гонки Гран-при Австрии

ТАСС , 30 июня. Немецкий пилот команды чемпионата мира по автогонкам в классе машин «Формула-1» "Феррари" Себастьян Феттель оштрафован на три позиции в гонке австрийского этапа. Об этом сообщает BBC.

В субботу Феттель занял третье место по итогам квалификационных заездов. Из-за штрафа немецкий гонщик будет стартовать с шестой позиции. Причиной наказания стала блокировка пилота команды "Рено" испанца Карлоса Сайнса— младшего. Победу в квалификации одержал финн Валттери Боттас из «Мерседеса», второе время показал его партнер по команде британец Льюис Хэмилтон

В текущем сезоне «Формулы-1» Феттель занимает второе место в турнирной таблице, имея в активе 131 очко. Немец, выигравший три этапа в текущем сезоне, отстает на 14 очков от идущего первым Хэмилтона.

Гонка Гран-при Австрии пройдет в воскресенье, начало — 16:10 мск.