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Андретти считает, что Феттель не заслуживал штрафа за инцидент с Сайнсом
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Андретти считает, что Феттель не заслуживал штрафа за инцидент с Сайнсом 

Чемпионат.com 1 июля 2018
Фото: f1report.ru
30 июня на автодроме «Ред Булл Ринг» состоялась квалификация Гран-при Австрии. Во втором её сегменте пилот «Феррари» Себастьян Феттель заблокировал гонщика «Рено» Карлоса Сайнса. После завершения заездов стюарды этапа изучили эпизод и наказали немца штрафом в три позиции на старте. Таким образом, Себастьян будет стартовать с не завоёванного третьего места, а с шестого.
Мыслями об этой ситуации поделился чемпион мира Формулы-1 1978 года Марио Андретти, который считает стюардов в данной ситуации неправыми.
«Уважаемые стюарды, штраф, который может повлиять на борьбу за титул, не должен налагаться. Он возможен, если нарушение было действительно вопиющим, но это определённо не тот случай. Позор», — написал Андретти на своей официальной странице в «Твиттере».
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