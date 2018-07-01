Андретти считает, что Феттель не заслуживал штрафа за инцидент с Сайнсом

30 июня на автодроме «Ред Булл Ринг» состоялась квалификация Гран-при Австрии. Во втором её сегменте пилот «Феррари» Себастьян Феттель заблокировал гонщика «Рено» Карлоса Сайнса. После завершения заездов стюарды этапа изучили эпизод и наказали немца штрафом в три позиции на старте. Таким образом, Себастьян будет стартовать с не завоёванного третьего места, а с шестого.

Мыслями об этой ситуации поделился чемпион мира Формулы-1 1978 года Марио Андретти , который считает стюардов в данной ситуации неправыми.

«Уважаемые стюарды, штраф, который может повлиять на борьбу за титул, не должен налагаться. Он возможен, если нарушение было действительно вопиющим, но это определённо не тот случай. Позор», — написал Андретти на своей официальной странице в «Твиттере».